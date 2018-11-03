«10 лет на зоне». Адвокат о наказании полицейских-насильников

РИА Новости

Председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов в эфире НСН рассказал, какое наказание ждет полицейских за изнасилование коллеги и где они будут его отбывать.

Обвиняемые по делу о групповом изнасиловании уфимские экс-полицейские могут получить до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал в эфире НСН председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов.

«Наказание за изнасилование предусмотрено Статьей 131 Уголовного Кодекса РФ. У этого преступления есть свои квалифицирующие признаки. Часть первая рассматривает случаи, когда изнасилование происходит с участием одного насильника, с применением насилия либо с угрозой применения насилия. Часть вторая предусматривает такие квалифицирующие признаки как изнасилование группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Учитывая, что насильников было трое, речь будет идти о группе лиц. Дальше будет выясняться, имела ли место угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью, было ли преступление совершено с особой жестокостью. В данном случае Пункт «а» части второй этой статьи уже охватывает всю квалификацию. За совершение этого преступления насильникам может грозить от 4 до 10 лет лишения свободы», - заявил собеседник агентства.

Условного наказания по этой статье практически не бывает. По словам адвоката, суд не верит в то, что «виновный может исправиться без лишения свободы».

Что касается срока заключения, то в отношении каждого подсудимого суд будет учитывать смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, поясняет Тер-Акопов. К смягчающим относятся наличие малолетних и несовершеннолетних детей, нахождение близких родственников на иждивении или тяжелые хронические заболевания.

«То есть приговор будет учитывать то положение, в которое после осуждения подозреваемого попадет его семья, - отметил адвокат. - Будет ли суд рассматривать в качестве отягчающего обстоятельства изнасилование коллеги, да еще и сотрудницы правоохранительных органов? Скорее всего, нет, потому что законом это не предусмотрено. Но вилка санкции статьи от 4 до 10 лет лишения свободы, как раз позволит судье, руководствуясь своей совестью и пониманием ситуации, назначить то наказание, которого насильники заслуживают. Само это обстоятельство судом учитываться будет хотя бы с морально-психологической стороны, и оно может повлиять на убеждение судьи. Не думаю, что приговор будет очень мягкий, не соответствующий тяжести преступления и пониманию социальной справедливости. Это дело уже стало резонансным и требует назначения справедливого наказания, соответствующего всем обстоятельствам совершенного преступления», - добавил Тер-Акопов.

Сейчас экс-полицейские находятся в отдельных камерах СИЗО и не имеют контактов с иными представителями криминального мира. После вступления приговора в силу они отправятся в специальное исправительное учреждение, где содержатся исключительно сотрудники любых структур правоохранительных органов.

Напомним, 23-летняя дознаватель одного из отделов уфимской полиции обратилась с заявлением об изнасиловании несколько дней назад. Она утверждала, что надругательство совершили трое ее коллег, включая непосредственного начальника, в служебном кабинете. На следующий день все трое были арестованы и уволены из органов.

Как ранее заявлял в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.