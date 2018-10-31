«Россети» опровергли перебои с электроэнергией во время ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

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Как сообщили в «Россетях» НСН, работа проходила в штатном режиме.

Сети, которые питают подстанцию 82 судоремонтного завода в Росляково, отработали в штатном режиме. Об этом сообщили НСН в пресс-службе ПАО «Россети».

«Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме. По итогам внутренней проверки, организованной главным инженером ПАО “Россети” Дмитрием Гвоздевым по факту инцидента на судоремонтном заводе, с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября, отключений в сетях филиала ПАО “МРСК Северо-Запада” “Колэнерго”, питающих 82 судоремонтный завод в Росляково не было», - сообщил сотрудник пресс-службы.

Эту информацию также подтвердили в Минэнерго России. В то же время представители судоремонтного завода заявили, что именно перебои с подачей электричества привели к нештатному заполнению цистерн плавдока водой, сообщают РИА Новости. О пропаже внешнего напряжения также заявлял глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.

В свою очередь, экс-главнокомандующий ВМФ России (1992 – 1997 годы) адмирал флота Феликс Громов ранее в эфире НСН подчеркнул, что даже в случае отключения электроэнергии у плавдока должны были сработать собственные генераторы.

«Электроснабжение должно быть с берега, плюс у дока есть свои генераторы. Если где-то произошёл сбой элекроснабжения, то параллельная работа этих систем должна обеспечить нормальную работу дока», - отметил адмирал флота.

Напомним, в результате затопления плавдока пострадали четыре человека, двое из них остаются в больнице. Также один человек до сих пор числится пропавшим без вести. При этом были нанесены повреждения корпусу и палубе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который в момент ЧП был спущен на воду, после чего отбуксирован к 35 судоремонтному заводу.