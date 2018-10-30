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Армия и вооружение

Экс-главком ВМФ: Затопление плавдока в Мурманске серьёзно скажется на ремонте кораблей

30 Октября 2018 в 13:24
Экс-главком ВМФ: Затопление плавдока в Мурманске серьёзно скажется на ремонте кораблей
ФОТО: wikimapia.org

Адмирал флота в эфире НСН призвал детально разобраться в ЧП на судоремонтном заводе.

Перебои с энергоснабжением привели к затоплению плавучего дока в Мурманске. ЧП произошло утром 30 октября, когда проходила плановая операция по спуску на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате пострадали четыре человека, двое из них до сих пор находятся в больнице, ещё один человек числится пропавшим без вести. Об этом на своей странице в Instagram сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. По её словам, выводы по ситуации будут делать следственные органы.

ОСК: ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» не повлияет на сроки ремонта корабля
Экс-главнокомандующий ВМФ России (1992 – 1997 годы) адмирал флота Феликс Громов в эфире НСН призвал не оставлять затопление дока безнаказанным.

«Электроснабжение должно быть с берега, плюс у дока есть свои генераторы. Если где-то произошёл сбой элекроснабжения, то параллельная работа этих систем должна обеспечить нормальную работу дока. В любом варианте должна работать комиссия и разбираться по деталям, по работе каждого механизма и каждого человека. Таких доков у нас в стране всего два: один – на севере, другой – на Тихом океане. Конечно, это серьёзное чрезвычайное происшествие, которое нельзя просто так оставить», - отметил адмирал.

По словам Феликса Громова, инцидент серьёзно скажется на ремонте судов.

«Это скажется серьёзно на работе. Там же, как я понимаю, был график докования кораблей, подводных лодок», - предположил Громов.

Напомним, ранее в пресс-службе АО «Объединённая судостроительная корпорация» рассказали НСН, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений, которые могли бы повлиять на сроки проведения ремонтных работ на корабле. Модернизация «Адмирала Кузнецова» продолжится на 35 судоремонтном заводе.

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