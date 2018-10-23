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Общество

Психиатр рассказал, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите

23 Октября 2018 в 17:40
Психиатр рассказал, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите

Михаил Виноградов рассказал НСН, почему насильники зачастую становятся рецидивистами.

Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Чите, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что подозреваемый ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. Правоохранители намерены проверить его причастность к другим преступлениям по аналогичным статьям.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, что преступление можно было предотвратить, если бы российская правовая система не относилась так мягко к насильникам. 

«Это очень большая проблема, и, к сожалению, мы никак не примем американский и английский опыт. У нас изнасилование подразумевает достаточно большой срок. Но преступник выходит на свободу, если первый раз, то по УДО, и какое-то время держится. По разному — кто-то неделю, кто-то месяц, полгода, а потом опять встаёт на тропу насилия. Снова отбывает наказания, иногда отмечают, что это рецидив, иногда нет. Выходят, чаще всего тоже досрочно. Проходит какое-то время, опять изнасилование, опять сажают. На моей практике у одного насильника таких посадок было до пяти, и никто не признавал его особо опасным рецидивистом. Потому что очень небрежно к этому относится наша судебная система и система наказания», — рассказал Виноградов.

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Более того, по его словам, в тюрьмах от таких преступников стараются как можно быстрее отделаться, так как они создают проблемы на территории колоний. И эта практика способствует повторению трагедий, убеждён собеседник НСН.

«Для ФСИН, чем скорее они выпустят насильника, тем им спокойнее, потому что в колониях насильников другие зеки не любят и начинают насиловать. Избежать этого нереально, проще выкинуть его на свободу. И так поступают довольно часто. И у него снова душа горит, хочется насиловать уже не только потому, что ему это нравится, а для компенсации того, что делали с ним», — пояснил психиатр-криминалист.

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Английская и американская судебные системы в отличие от российской предусматривают строгий надзор над освободившимися из колоний насильниками, а также более длительные сроки при рецидиве, отметил Виноградов. России, по его мнению, следует перенять этот опыт, чтобы сократить количество преступлений и рецидивов по статье «Изнасилование».


«Америка и Англия пошли по трудному, но, на мой взгляд, правильному пути: этих господ наблюдают после тюрьмы. У нас вышел человек и пропал на бескрайних просторах Родины, там — нет. Чётко по предписанию в назначенный срок является в назначенное место. Ему определяют место жительства и назначают наблюдение. Там есть неполный аналог наших добровольных дружин: люди, которые помогают полиции и успешно предупреждают преступления. У нас такого пока нет», — заметил эксперт.

Несовершенны и другие методы борьбы с рецидивами насилия, введение которых обсуждалось в России некоторое время назад, добавил Виноградов. Только ужесточение наказания и надзор, по его мнению, способны изменить ситуацию.

«Предлагали кастрацию для насильников, но это мало чем помогает. Механическая кастрация всё равно замещается потом гормонами, у них остаётся потребность в организме. Химическая кастрация — вводят вещество, которое на какой-то срок не даёт возможности осуществлять активные половые действия. Насильник идёт в аптеку, жалуется, что у него проблемы, от него уходит жена, просит средство для потенции. Конечно, ему сочувствуют, дают лекарство, он его принимает и опять готов к насилию. Поэтому, наверное, всё-таки надо пойти по американскому пути. Если попался на рецидиве, без суда и следствия в тюрьму — вплоть до пожизненного. Думаю, что это было бы экономно для государства. Это моё частное мнение, но мнение человека, который всю жизнь занимался содействием следствию в раскрытии особо тяжких преступлений», — заключил психиатр-криминалист.

Двенадцатилетняя школьница в Чите пропала без вести 19 октября по дороге в школу. Позже правоохранители обнаружили её тело на автостоянке. Там же был задержан подозреваемый, который работал на месте обнаружения тела ребёнка. После предъявления обвинений следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины 24 октября.

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