После нападения на школьников в Бурятии усилены меры безопасности

Фото: nakanune.ru

В Республике Бурятия усилили меры безопасности после нападения подростка на школьников в Улан-Удэ в пятницу, 19 января. В школах, детских садах, колледжах и вузах ввели пропускной режим. Проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов, сообщает «Интерфакс».



Как сообщалось ранее, ученик девятого класса поджог школьный кабинет с помощью бутылки с зажигательной смесью и напал на семиклассников и учителя с топором, сообщает Ura.ru. В результате ЧП, по последним данным, пострадали семь человек.

Нападавший подросток был задержан и госпитализирован. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое, сообщает RT. Дети получили рвано-ушибленные травмы головы и пальцев, черепно-мозговые травмы. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Также сообщалось, что после инцидента 17 человек обратились за психологической помощью.

Ранее в СК Бурятии НСН сообщили, что по факту нападения на школу возбуждено уголовное дело. Напавший на школьников подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Также выдвигаются версии о взаимосвязи между нападениям на школы в Улан-Удэ, Челябинской области и Перми, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

.