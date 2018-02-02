Порядочный человек! Абдулатипов о главном архитекторе Махачкалы

Бывший глава Дагестана в эфире НСН заявил, что Гитинов многое сделал для восстановления Махачкалы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Его подозревают в превышении полномочий при составлении градостроительного плана. Ущерб от действий Гитинова СК оценил в 4 миллиона рублей. Именно в такую сумму обошёлся снос фундамента многоэтажного дома, который был заложен с нарушением границ частной собственности. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В свою очередь, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, что главный архитектор многое сделал для восстановления облика Махачкалы.

«Он один из грамотных и порядочных людей. Фактически многие проекты реализованы по его чертежам. Мэр и главный архитектор очень много сделали для восстановления нормального облика и жизнеспособности Махачкалы. Но удалось ли это сделать со 100%-ым соблюдением законодательства, это уже не мне оценивать. Виноват архитектор или нет, ни вы, ни я, ни глава республики не определяет. Главный архитектор города был взят на свою должность как человек, который обладает творческими подходами, имеет собственное архитектурное бюро. Это человек, который не был “испачкан”, поэтому мы его и пригласили», - заявил НСН Абдулатипов.

Бывший глава Дагестана также призвал тщательно проанализировать ситуацию.

«Всегда надо исследовать, какое наследие досталось и мэру города, и главному архитектору. Это был фактически уничтоженный город, где один участок порой был оформлен на 3-4 хозяев. Чтобы реализовать социальные и другие программы, городу приходилось “наступать кому-то на пятки”. Видимо, это связано с этим. Надо исследовать этот вопрос, как было, что делается и насколько это нарушение наносит ущерб городу. Многие люди приходят с идеальными позициями: "вот так должно быть". А в каком состоянии был этот объект? Об этом мало кто думает», - подчеркнул в эфире НСН бывший глава республики.

Напомним, в конце января мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали по подозрению в превышении полномочий. Следствие уверено, что его действия повлекли ущерб бюджету республики в размере 80 миллионов рублей. Уголовное дело против него было возбуждено после масштабной проверки местных властей (её проводили 40 сотрудников Генпрокуратуры), сообщает Ura.ru.