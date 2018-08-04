Почему падают М-8. Эксперт рассказал о причинах трагедии с вертолетом

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Крушение вертолета в Красноярском крае унесло жизни 18 человек, за последнее время это не первая авария с участием Ми-8.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 августа в Красноярском крае. Авария, которая унесла жизни 18 человек – 3-ех членов экипажа и 15 пассажиров, произошла в Туруханском районе вблизи Ванкорского нефтегазового месторождения. Пассажирами на борту были рабочие-вахтовики.



Сообщается, что метеоусловия были простыми, и машина рухнула в результате столкновения лопастями с грузом другого вертолета Ми-8, взлетевшего ранее с соседней площадки, сообщает «Интерфакс». Второй вертолет транспортировал на лебедке трубы, пишут «Известия». По предварительным данным, пилот не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию. Никто из присутствующих на борту вертолета с грузом не пострадал.

Известно, что обе машины принадлежат компании АО «ЮТэйр -Вертолётные услуги». Рухнувший вертолет Ми-8 был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом.

Напомним, в апреле в этого года авария с участием Ми-8 произошла в Хабаровском крае, а за месяц до этого произошло крушение вертолета Ми-8 в Чечне. В эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко назвал Ми-8 самым надежным вертолетом, несмотря на участившиеся крушения.

«Сама по себе машина Ми-8 — надежная машина. Она себя зарекомендовала долгими десятилетиями. А вот увеличение числа катастроф может быть связано с двумя факторами. Первый фактор – это то, что увеличивается число полетов. То есть огульно обвинять, что виновата машина, нельзя. Особенностей каких-то таких, что она падает, у нее за десятилетия эксплуатации зафиксировано не было. Скорее всего, какое-то просто стечение обстоятельств», — сказал Дрозденко.

Отметим, что командир вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае, закончил Омское лётное училище и налетал 5990 лётных часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна, передает RT.

Помимо ошибки пилотов, в качестве возможной версии аварии рассматривается техническая неисправность. Расследованием занимается специальная комиссия. На место крушения уже отправились заместитель руководителя Росавиации, начальник Управления инспекции по безопасности полётов и заместитель начальника Красноярского управления Росавиации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте крушения также обнаружены черные ящики, их состояние уточняется.