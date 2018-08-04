МЧС открыло «горячую линию» в связи с падением Ми-8

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий открыло «горячая линию» в связи с катастрофой вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Телефон 8(391)275-16-17 действует на базе регионального главка министерства.

Трагедия случилась в 10 часов утра по местному времени (06:00 мск) в районе Ванкорского месторождения. Погибли 18 человек - три члена экипажа и 15 вахтовиков. Как стало известно, Ми-8 упал после столкновения с внешним грузом, который транспортировал другой вертолет. Обе машины поднимались в воздух друг за другом. Экипаж первого вертолета сумел сбросить груз и избежать падения.

По факту катастрофы возбуждено уголовно дело. Как отмечает Газета.ру со ссылкой на Министерство транспорта РФ, разбившимся вертолетом управлял опытный 33-летний командир экипажа.