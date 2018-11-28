Пилот: Boeing признался в своей ошибке с рухнувшим в Индонезии лайнером

ФОТО: amaze-london.com

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза заявил НСН, что компания Boeing дала маху в случае с рухнувшим новейшим лайнером в Индонезии.

В разбившемся в конце октября в Индонезии самолёте Boeing 737 MАХ 8, были неполадки датчиков, сообщает издание Seattle Times. Несмотря на жалобы пилотов, они не были устранены перед взлётом рейса Джакарта – Панкалпинанг.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН возложил вину за произошедшее на компанию Boeing, которая выпустила новейший лайнер без технических разъяснений правил работы с новой системой.

«Вот показатель надёжности электроники. Есть такая пословица — доверяй, но проверяй. Этот случай уникален тем, что это новейший самолёт, и там установлено новейшее электронное оборудование. И тут, конечно, Boeing дал маху, в чём признался. Что он не сообщил подробностей новой системы эксплуатантам, чтобы они были готовы к действиям в таких ситуациях, когда датчик может отказать. Они подставили просто авиакомпанию, и не только ту, которая нырнула в океан, но и другие, которые продолжают эксплуатировать. Сейчас, правда, они уже послали технический меморандум: что надо делать, как проверки проводить», — рассказал Смирнов.

По его словам, главной проблемой современной авиации стало чрезмерное доверие пилотов технике. К нему, в свою очередь, привело желание компаний сэкономить на рабочем персонале — чем больше совершенствуются автоматизированные системы, тем меньше требуется людей. И тем ниже становится уровень подготовки пилотов.

«Есть проблема планетарного масштаба: передоверие со стороны экипажа электронике самолёта. И эта погоня за экономией, когда преследуется цели убрать экипаж корабля — командира и второго пилота, чтобы не платить им деньги, это глупость. Потому что электроника отказывала, отказывает, и будет отказывать. Из пилота делают оператора компьютера, а это неправильно. Он должен, если отказывает любая система, быть обучен действиям в этих ситуациях. Так было раньше, когда я летал. Это передоверие — путь в бездну», — заключил Смирнов.

Напомним, новейший Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился утром 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.