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ОСК: ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» не повлияет на сроки ремонта авианосца

30 Октября 2018 в 12:14
ОСК: ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» не повлияет на сроки ремонта авианосца
ФОТО: structure.mil.ru

В Объединённой судостроительной корпорации сообщили НСН, что в настоящий момент проводится детальный осмотр материальной части крейсера.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений, которые могли бы оказать влияние на сроки проведения ремонтных работ. Об этом НСН рассказала начальник пресс-службы АО «Объединённая строительная корпорация» Татьяна Ганьжина.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока продолжат у причала
«Плановая доковая операция по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду, которую проводил подрядчик – 82 СРЗ – прошла аварийно. Тем не менее, корабль штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 СРЗ, где продолжатся работы по его модернизации. В 06.10 минут 30 октября 2018 г. «Адмирал Кузнецов» ошвартовался у причала 35 СРЗ. По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», - отметила Ганьжина.

Как подчеркнули в пресс-службе, в настоящий момент специалисты проводят «детальный осмотр материальной части крейсера».

Напомним, ранее стало известно о затоплении плавучего дока на судоремонтном заводе из-за сбоя в подаче электричества. В результате пострадали четыре человека, двое из них находятся в реанимации. Ещё один человек пропал без вести. При этом глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о повреждении корпуса и палубы упавшим краном. Однако, по его словам, жизненно важное оборудование корабля не задето, пишет ТАСС.

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