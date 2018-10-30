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Ремонт «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока продолжат у причала

30 Октября 2018 в 08:31
Ремонт «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока продолжат у причала

В судоремонтном заводе, где произошло затопление плавучего дока, сообщили об отсутствии жертв в результате инцидента.

Двое пострадавших в результате затопления плавучего дока на 82-ом судоремонтном заводе находятся в реанимации мурманской больницы и медсанчасти «Севрыбы». Всего во время инцидента пострадали четыре человека, пишет ТАСС. Затопление произошло из-за перебоя в подаче электроэнергии. Из-за этого цистерны плавдока нештатно заполнились водой, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя судоремонтного завода. Отмечается, что жертв в результате ЧП нет.

СМИ сообщили о затоплении плавдока ПД-50 в Мурманске в ночь на 30 октября. Инцидент произошёл во время планового выхода из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Как уточнили на предприятии, судно не пострадало. Сейчас его буксируют к причалу, где продолжатся ремонтные работы.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН предположил, что судоремонтный завод справится с ремонтом «Адмирала Кузнецова».

«Это плановый ремонт. Но он ослабит наш флот, потому что это единственный авианосец. Главное - чтобы он вышел из ремонта. Я думаю, завод с этим вопросом справится. В США такие авианосцы ремонтируются в течение полугода. Такие вопросы, очевидно, диктует состояние экономики», - отметил адмирал.

Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода!
В свою очередь, бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов ранее в эфире НСН напомнил, что именно «Адмирал Кузнецов» является самым крупным кораблём Военно-Морского флота РФ.

«Это авианесущий крейсер. Помимо главного своего оружия ― авиации, он имеет ещё и ракетное вооружение, то есть ударный ракетный комплекс противокорабельных ракет. Это его главное отличие от авианосцев. Это наш самый крупный корабль в Военно-Морском флоте», - подчеркнул Попов.

Напомним, о ремонта «Адмирала Кузнецова» стало известно в 2017 году. Авианесущий крейсер направили туда после операции в Сирии. Как заявил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, судно вернётся в состав ВМФ России в 2021 году. При этом объём работ он разглашать не стал, сославшись на условия контракта.

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