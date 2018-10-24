Новости за ночь: Стало известно точное число пострадавших в Риме болельщиков

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Посольство уточнило количество россиян, пострадавших в метро в Риме

Российское посольство в Италии сообщило точное количество россиян, которые были доставлены в больницы Рима после инцидента, произошедшего в метро. По имеющимся данным, предоставленным посольству римской службой гражданской обороны, было госпитализировано 19 человек. Всего пострадало 30 человек, из них четыре являются гражданами Украины. Сообщается, что им также была предложена помощь со стороны российского посольства. Напомним, 25 октября на станции метро Repubblica в Риме произошло обрушение эскалатора Станция располагается на той же ветке, что и Олимпийский стадион, где в тот день проходил матч между ЦСК и «Рома».

Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что встреча еще не организована. Однако он полагает, что она состоится. Напомним, что на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Владимир Путин предложил провести переговоры с Дональдом Трампом во время торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября 2018 года.

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков опубликовал статью в газете «Военно-промышленный курьер», в которой описал основные уязвимые места Соединенных Штатов. В частности эксперт заявил, что слабым местом в оборонной стратегии страны являются опасные по геофизическим условиям зоны США. Он отметил, что они могут уничтожить Соединённые Штаты в случае ракетного удара по этим уязвимостям. По словам Константина Сивкова, создание 40—50 ядерных боеприпасов гиперкалибра, которое возможно только в России, «обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США». Самые уязвимые и опасные для США зоны, отметил эксперт, являются Йеллоустоунский супервулкан и разломы тихоокеанского побережья.

ФАС предлагает легализовать параллельный импорт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в Гражданский кодекс о легализации импорта без разрешения владельцев товарных знаков (их подлинность подтвердил федеральный чиновник). С документом ознакомились «Ведомости». По имеющейся информации поправки позволят правительству до 2021 года на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров. Напомним, что на данный момент Гражданский кодекс запрещает параллельный импорт. Таким образом, ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер.