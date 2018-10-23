Обнародовано видео «римской метрокатастрофы»

В Интернете появилось видео момент обрушения эскалатора на римской метростанции «Repubblica», при котором пострадали 30 болельщиков ЦСКА.

На кадрах видно, как полотно ускоряется, а затем стоящие на нем люди начинают падать.

К данному моменту известно, что семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести, еще 18 человек получили легкие травмы, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Италии.

Как ранее сообщала НСН, посольство РФ в Итальянской республике и Сан-Марино открыло «горячую линию» после инцидента в римском метро, где пострадали болельщики ЦСКА. Уточнить информацию о пострадавших можно по телефону +393802652769.



