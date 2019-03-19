В Госдуме объяснили бедностью изнасилование жительницы Якутии мигрантами

Фото: sakhalife.ru

Депутат Госдумы от Якутии в интервью НСН заявил, что не стоит списывать громкое преступление, произошедшее в республике, только на проблему нелегальной миграции.

Власти Якутии собираются массово бороться с нелегальными мигрантами. Об этом заявил глава республики Саха Айсен Николаев на встрече с местными жителями в Якутске. На собрание с региональными и городскими властями пришли более трех тысяч человек, все хотели обсудить скандальное похищение и изнасилование местной жительницы мужчинами из Средней Азии, которое произошло 17 марта.

Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН заявил, что акцент стоит делать на исполнении уже существующих законов, регулирующих миграционную политику.

«Все законы, которые регулируют миграционную политику, на самом деле, есть в Российской Федерации, дело только в исполнении этих законов, то есть в правоприменительной практике. Надо более строго выполнять законы, и там где есть коррупционные или халатные проявления, надо жестко пресекать, и тогда, я думаю, что все нормализуется», — сказал парламентарий.

По его словам, в Якутии действительно существует проблема нелегальных мигрантов, так же, как и по всей России, но похищение и изнасилование женщины иностранцами Тумусов назвал детонатором общественного недовольства, вызванного накопившимися экономическими и социальными проблемами.«Я думаю, что этот страшный случай послужил детонатором общественного возмущения. Но в корне, я считаю, лежат экономические и социальные проблемы. То, что называется бедностью. Огромное количество людей до 35 лет, больше половины молодежи испытывают сложности в устройстве на работу, мягко говоря. Даже имея высшее образование, люди не могут устроиться на работу, поскольку нормальной работы нет. Естественно, за последние 5 лет доходы, как и во всей России, падают, но на Севере это чувствуется особо остро, потому что цены на продукты питания, на все остальные товары и услуги — такие же, как в Москве, и даже больше, а доходы намного меньше. Из-за этого люди испытывают огромные экономические трудности. Из-за этого те социальные проблемы, которые раньше решались для жителей северных районов, для жителей Крайнего Севера», — рассказал депутат от Якутии.Федот Тумусов добавил, что раньше благодаря принятому в советское время закону о льготах и компенсациях работникам Крайнего Севера, номинальная заработная плата в регионе в 2,5 раза превышала показатели в центральных областях страны.«Сегодня с точностью до наоборот. Зарплата меньше, чем в центральных районах России, а должна быть больше, потому что просто одеваться надо больше, потреблять калорий надо больше и состав питания должен быть соответствующим. Поэтому этот коэффициент надбавки в свое время был введен для того, чтобы компенсировать те неудобства, те сложности, которые испытывает человек, работая на Крайнем Севере. Сегодня они не работают», — отметил парламентарий.По словам собеседника, другие социальные нормы, как например стоимость авиабилетов, не соответствуют потребностям жителей Крайнего Севера. Именно это, в совокупности с падением доходов за последние пять лет, приводит к таким страшным преступлениям, как то, что произошло в Якутии, считает Федот Тумусов.Напомним, что в ночь на 17 марта 36-летнюю женщину насильно запихнули в машину и увезли в сторону гаражей. 23-летний подозреваемый изнасиловал ее, а затем поехал в автомастерскую, где находились двое его приятелей. Потерпевшей удалось сбежать, после чего она обратилась в Следственный комитет. Насильника задержали и предъявили ему обвинение. Против его приятелей возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Как сообщили в местном управлении СК, все подозреваемые являются иностранцами.