Названы причины крушения самолёта с совладелицей S7 на борту

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Экс-замминистра гражданской авиации пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН предположил, что могло стать причиной крушения самолет Epic-LT при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и её отец погибли в авиакатастрофе в Германии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы компании. Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне. По данным немецких диспетчеров, самолет следовал из Франции во Франкфурт. В ходе полета сообщений о каких-либо проблемах на борту не поступало. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов уже провели опрос свидетелей.

В свою очередь, в авиакомпании S7 заявили, что расследование ЧП будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.​

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что пока нет очевидных фактов, которые бы чётко указывали на ту или иную причину крушения самолёта с Наталией Филевой на борту.

«Сейчас уже активно приступили к расследованию этой катастрофы. И объективные материалы появятся только после расследования. Пока нет фактов, которые бы явно говорили о какой-то причине. Потому что погода была отличная. Самолёт этот отличный. Его загрузка небольшая – всего лишь два пассажира. Правда, аэродром – не из лучших: к примеру, там нет системы автоматического захода на посадку. Но его очень уважают подобного рода пассажиры. Состоятельные люди, которые имеют эти самолеты – бизнес-джеты – им очень нравится этот аэропорт», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, причины произошедшего могут быть различными.

«Первая – это техническое состояние. У этого самолёта есть одно слабое место – наличие лишь одного двигателя. Если он откажет, то сразу появятся проблемы. Например, нужно понимать, как в каком-то густонаселённом месте произвести безопасную посадку. А вторая причина может быть в действиях командира корабля по пилотированию на этом аэродроме, который не оснащён радиоэлектронным оборудованием. Всё полностью лежит "на руках" командира. Он не вписался в этот маршрут, который ему предложили, и на каком-то из этапов потерял скорость. На этом всё. Предложения закончились. Потому что взрывов там, наверняка, не было. Самолет уже летел длительное время, он прилетел из России. Затем произвёл посадку в Польше, затем приземлился во Франции и уже летел в пункт назначения», - отметил Смирнов.

Резюмируя, авиаэксперт добавил, что нужно подождать расследования комиссии и её выводов. Тогда причина будет установлена однозначно.

Добавим, вместе с Наталией Филевой погиб и её отец Валерий Карачев. Эту информацию подтвердил представитель S7. Между тем, ранее немецкое издание Bild сообщало, что среди жертв трагедии мог быть и сам генеральный директор авиакомпании S7 Владислав Филев. Эти сведения были опровергнуты окружением Филева в разговоре с РИА Новости.