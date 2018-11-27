Любимов назвал цели контрразведчиков на борту кораблей Украины

Полковник КГБ в отставке в эфире НСН усомнился в том, что контрразведчики выполняли своих прямые функции.

Служба безопасности Украины подтвердила, что на борту трёх задержанных российскими пограничниками кораблей находились сотрудники СБУ. Они выполняли задание, которое связано с контрразведывательным обеспечением подразделения ВМС страны. Такое сообщение от лица председателя СБУ Василия Грицака было опубликовано на сайте ведомства.

в эфиреудивился тому, что контрразведчики находились на борту небольших кораблей.

«Я знаю, что советская контрразведка прикрывала всю армию и флот. Я очень сомневаюсь, что кадровый сотрудник контрразведки был на борту такого судёнышка, как те, которые незаконно прошли в наши воды. В этом нет необходимости. Столько разведчиков нет! То, что там находились разведчики или контрразведчики звучит для меня очень странно. Задача контрразведчика в том, чтобы охранять личный состав от враждебных деяний, чтобы не завербовали. Тут у них какие-то другие были функции. Может быть, и не было никаких функций, а просто центр скандала. Порошенко нужно военное положение. Видите, с каким трудом 30 дней сделал. Сейчас посмотрим, что он ещё будет делать», - уверен собеседник НСН.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу РФ. Российские пограничники их задержали. Так как корабли отказались остановиться, сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие. В результате трое граждан Украины получили ранения, но им оказана медицинская помощь. 26 ноября Верховная рада поддержала введение военного положения в стране на 30 дней, оно начнёт действовать со среды, 28 ноября.