Любимов призвал философски отнестись к назначению врио начальника ГРУ

Полковник КГБ в отставке в эфире НСН призвал не преувеличивать роль начальников таких организаций, как ГРУ.

СМИ сообщили о назначении первого заместителя главы управления вице-адмирала Игоря Костякова временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. На данный момент он является одним из наиболее вероятных кандидатов на данную должность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Если в будущем его кандидатуру утвердят, то он станет первым моряком - главой отечественной военной разведки.

в эфирерассказал, что никогда не был лично знаком с Костяковым. В то же время призвал не преувеличивать роль начальников.

«К назначениям начальства нужно относиться философски. Это политические назначения. Вообще не обязательно, что начальник ГРУ – это начальник внешней разведки. Желательно, конечно, чтобы он эту службу знал. Как правило, люди приходят в зависимости от репутации и так далее. Это отлаженный аппарат, который уже работает. Начальник любой такой организации исполняет приказы правительства. Это фигуры политические. Не преувеличивайте роль начальников. Пусть работает. Как правило, политические работники хорошие должны быть, поскольку они связаны с правительством. С руководством, Шойгу он должен быть хорошо связан. Вот, что самое главное», - заключил в эфире НСН Любимов.

Игорь Костюков принимал участие в руководстве операции по борьбе с террористами в Сирии. Позже за мужество и героизм ему присвоили звание Героя России.

Напомним, ранее ГРУ возглавлял Игорь Коробков. Об этом 21 ноября сообщили в Минобороны. Как подчеркнули в ведомстве, смерть наступила после тяжёлой болезни. Игорю Костюкову было 62 года.