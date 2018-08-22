Лётчик-инструктор: Пассажиров Ту-204 с загоревшимся двигателем спасли пилоты

Майор ВВС в эфире НСН предположил, что инцидент произошёл из-за попадания постороннего предмета в двигатель.

Росавиация начала проверку по факту возгорания двигателя пассажирского самолёта Ту-204, который экстренно вернулся в аэропорт Уфы, сообщает РБК. На борту воздушного судна, вылетевшего в Сочи, находилось 202 человека. Никто из них в результате инцидента не пострадал, поскольку пилотам удалось его успешно посадить. В аэропорту самолёт ждали пожарные и аварийные службы.

Майор ВВС, бывший лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН напомнил, что топливные баки в Ту-204 находятся в крыльях самолёта. В связи с этим эксперт заявил. Что пассажиров спасли действия пилотов.

«То, что загорелся двигатель – это форс-мажорное обстоятельство. На взлёте в двигатель мог попасть какой-то предмет: птица или что угодно. Естественно, там лопатки сразу идут вразнос, и двигатель просто загорается. Если бы прошло дальше, то керосин имеет свойство взрываться, тогда были бы более серьёзные последствия. Это просто заслуга пилотов, которые быстро сели. В данном случае могу сказать только “Слава пилотам”, которые сумели вовремя среагировать», - подчеркнул лётчик.

По словам Андрея Краснопёрова, что-то произошло с воздушным судном уже после взлёта.

«Самолёт осматривается перед взлётом, проверяются двигатели. Если что-то не так, то его бы просто не выпустили в воздух. Скорее всего, что-то произошло в момент от взлёта до того, когда загорелся двигатель. То, что самолёт надёжный, - вопросов нет. Срок эксплуатации у него большой», - заключил в эфире НСН Краснопёров.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео пассажиров, на котором видно, как горит двигатель самолёта Ту-204. При этом люди желали друг другу «хорошего отпуска» и шутили, сообщает Ura.ru . Ранее стало известно, что Следственный комитет также проверит происшествие. Такое сообщение было опубликовано на странице ведомства в Twitter.