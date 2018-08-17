Пилот объяснил приглашение иностранцев в качестве командиров экипажа экономией

Эксперт в эфире НСН пояснил, что авиакомпании хотят минимизировать расходы на подготовку пилотов.

Росавиация открыла сбор заявок от авиакомпаний, которые хотят нанять на должность командира воздушного судна иностранных граждан. Они будут приниматься в течение двух недель: с 17 по 31 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства, к нему прикреплена форма заявки.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский, который в настоящий момент работает пилотом гражданской авиации, в эфире НСН предположил, что спрос на иностранных командиров воздушных судов может быть связан с экономическими причинами.

«Возможно, есть какая-то нехватка кадров. Но здесь, мне кажется, приоритет экономической точки зрения: на уже готовых пилотов не надо тратить деньги, их не надо учить, у них провели проверку, и он полетел. Скорее всего, авиакомпании преследуют такую цель, чтобы минимизировать расходы на подготовку пилотов», - предположил в эфире НСН Соколовский.

Ранеев эфире рассказал , что мало кто может работать командиром экипажа.

«Это штучный и очень дорогостоящий товар, так как не все могут стать командирами корабля не только по профессиональным данным, но и по физиологическим. Конечно, рынок охотится за ними», - отметил эксперт.

Напомним, с 21 июля 2014 года в РФ могут работать иностранные пилоты. При этом все авиакомпании в сумме получили квоту на 200 зарубежных лётчиков в год. Законопроект был подписан президентом. В 2015 году вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что авиакомпании могут и вовсе отказаться от услуг иностранных пилотов, однако это не произошло.