Самолёт, сбивший мужчину в Шереметьеве, получил повреждения

Boeing 737, который сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, получил повреждения. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в экстренных службах. Полёты судна приостановлены, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, инцидент произошёл накануне. Экипаж воздушного судна сообщил о столкновении с «неизвестным предметом». Позже на месте ЧП были обнаружены фрагменты тела человека, личные вещи, а также посадочный талон, отмечает RT. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН заявил, что ответственность за ЧП несут службы аэропорта.