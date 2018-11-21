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Самолёт, сбивший мужчину в Шереметьеве, получил повреждения

21 Ноября 2018 в 11:31
Самолёт, сбивший мужчину в Шереметьеве, получил повреждения

Boeing 737, который сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, получил повреждения. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в экстренных службах. Полёты судна приостановлены, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, инцидент произошёл накануне. Экипаж воздушного судна сообщил о столкновении с «неизвестным предметом». Позже на месте ЧП были обнаружены фрагменты тела человека, личные вещи, а также посадочный талон, отмечает RT. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН заявил, что ответственность за ЧП несут службы аэропорта.

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