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В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели в ливневке 7-летнего мальчика

6 Августа 2018 в 14:17
В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели в ливневке 7-летнего мальчика
По факту гибели шестилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи возбуждено уголовное дело. Ранее в администрации города сообщили, что ливневая канава должна быть полностью открыта. Наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом.

Несчастный случай произошел в пятницу в поселке Лазаревское. Мальчик оторвался от бабашки и упал в ливневую канаву, в результате его унесло в море.

В администрации Сочи сообщили, что ливневые канавы в виде открытой траншеи были проложены почти 60 лет назад и хорошо себя зарекомендовали. Они спасали горный поселок от затопления во время сильных ливней, отмечает «Свободная пресса».

В Сочи мальчик с бабушкой из Татарстана находились на отдыхе. Как заявили в администрации Сочи, людей предупреждали об осторожности во время непогоды

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