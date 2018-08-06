В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели в ливневке 7-летнего мальчика

По факту гибели шестилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи возбуждено уголовное дело. Ранее в администрации города сообщили, что ливневая канава должна быть полностью открыта. Наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом.

Несчастный случай произошел в пятницу в поселке Лазаревское. Мальчик оторвался от бабашки и упал в ливневую канаву, в результате его унесло в море.

В администрации Сочи сообщили, что ливневые канавы в виде открытой траншеи были проложены почти 60 лет назад и хорошо себя зарекомендовали. Они спасали горный поселок от затопления во время сильных ливней, отмечает «Свободная пресса»

В Сочи мальчик с бабушкой из Татарстана находились на отдыхе. Как заявили в администрации Сочи, людей предупреждали об осторожности во время непогоды