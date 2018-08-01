Глава СПЧ рассказал, что могло бы спасти убитых в ЦАР журналистов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал НСН о важности закона о работе журналистов в горячих точках.

Убитые в Центральной африканской республике (ЦАР) российские журналисты въехали в страну как туристы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у ведомства нет точных данных о цели поездки журналистов.

Ранее сообщалось, что погибшие корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера, спонсируемым «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. В эфире НСН секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил, что ответственность за гибель журналистов лежит на тех, кто их туда отправлял без надлежащей подготовки.

О важности надлежащей подготовки журналистов и обеспечения их гарантиями при работе в горячих точках после трагедии в ЦАР напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, необходимо скорее принять законопроект, по которому работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку, а журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.

В эфире НСН Михаил Федотов выразил сожаление по поводу того, что разработанный много лет назад документ до сих пор не принят.

«Если такой закон будет принят, то он будет соответствовать тем нормам Женевских конвенций, которые касаются гуманитарных аспектов вооруженных конфликтов. Это позволит нашим журналистам, которые отправляются в горячие точки, иметь при себе не только технические средства для обеспечения безопасности, как то каску, бронежилет и так далее, но и специальное удостоверение журналиста, работающего в горячих точках. Это удостоверение установлено международной конвенцией. Я очень сожалею, что до сих пор наши журналисты не имеют возможности воспользоваться таким документом. В законопроекте также предусмотрено страхование на случай травмы и на случай гибели, включая репатриацию тела. Все это предусмотрено международным правом, а вот нашим законодательством — нет. Это крайне необходимые вещи для работы журналистов в горячих точках. Мы подготовили этот проект еще несколько лет назад и передали депутатам, и они с готовностью приняли на себя обязанность подготовить этот законопроект к принятию, но, к сожалению, от слов до дела оказался очень дальний путь», — рассказал глава СПЧ.По его мнению, погибшие журналисты могли оформить свою поездку в ЦАР как туристическую, чтобы обеспечить себе безопасность, но, к сожалению, это их не спасло. Однако, отметил Федотов, остается только догадываться об их мотивах.