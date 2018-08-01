Глава СПЧ рассказал, что могло бы спасти убитых в ЦАР журналистов

Убитые в Центральной африканской республике (ЦАР) российские журналисты въехали в страну как туристы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у ведомства нет точных данных о цели поездки журналистов.
Ранее сообщалось, что погибшие корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера, спонсируемым «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. В эфире НСН секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил, что ответственность за гибель журналистов лежит на тех, кто их туда отправлял без надлежащей подготовки.
О важности надлежащей подготовки журналистов и обеспечения их гарантиями при работе в горячих точках после трагедии в ЦАР напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, необходимо скорее принять законопроект, по которому работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку, а журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.
В эфире НСН Михаил Федотов выразил сожаление по поводу того, что разработанный много лет назад документ до сих пор не принят.
По его мнению, погибшие журналисты могли оформить свою поездку в ЦАР как туристическую, чтобы обеспечить себе безопасность, но, к сожалению, это их не спасло. Однако, отметил Федотов, остается только догадываться об их мотивах.