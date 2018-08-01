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Глава СПЧ рассказал, что могло бы спасти убитых в ЦАР журналистов

1 Августа 2018 в 15:30
Глава СПЧ рассказал, что могло бы спасти убитых в ЦАР журналистов
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал НСН о важности закона о работе журналистов в горячих точках.

Убитые в Центральной африканской республике (ЦАР) российские журналисты въехали в страну как туристы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у ведомства нет точных данных о цели поездки журналистов.

Ранее сообщалось, что погибшие корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера, спонсируемым «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. В эфире НСН секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил, что ответственность за гибель журналистов лежит на тех, кто их туда отправлял без надлежащей подготовки.

О важности надлежащей подготовки журналистов и обеспечения их гарантиями при работе в горячих точках после трагедии в ЦАР напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, необходимо скорее принять законопроект, по которому работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку, а журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.

В эфире НСН Михаил Федотов выразил сожаление по поводу того, что разработанный много лет назад документ до сих пор не принят.

Люди в тюрбанах. Кто убил российских журналистов в ЦАР?
«Если такой закон будет принят, то он будет соответствовать тем нормам Женевских конвенций, которые касаются гуманитарных аспектов вооруженных конфликтов. Это позволит нашим журналистам, которые отправляются в горячие точки, иметь при себе не только технические средства для обеспечения безопасности, как то каску, бронежилет и так далее, но  и специальное удостоверение журналиста, работающего в горячих точках. Это удостоверение установлено международной конвенцией. Я очень сожалею, что до сих пор наши журналисты не имеют возможности воспользоваться таким документом. В законопроекте также предусмотрено страхование на случай травмы и на случай гибели, включая репатриацию тела. Все это предусмотрено международным правом, а вот нашим законодательством — нет. Это крайне необходимые вещи для работы журналистов в горячих точках. Мы подготовили этот проект еще несколько лет назад и передали депутатам, и они с готовностью приняли на себя обязанность подготовить этот законопроект к принятию, но, к сожалению, от слов до дела оказался очень дальний путь», — рассказал глава СПЧ.

По его мнению, погибшие журналисты могли оформить свою поездку в ЦАР как туристическую, чтобы обеспечить себе безопасность, но, к сожалению, это их не спасло. Однако, отметил Федотов, остается только догадываться об их мотивах.
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