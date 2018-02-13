Герой РФ: Не нужно прятать тупость летчиков разбившегося Ан-148!

Лётчик-испытатель в эфире НСН возмутился выводами МАК о возможных причинах авиакатастрофы в Подмосковье.

Межгосударственный авиационный комитет заверши расшифровку параметрического «чёрного ящика» разбившегося в Подмосковье Ан-148. В МАК пояснили, что «особая ситуация» начала развиваться в самолёте через 2 минуты 30 секунд после отрыва. Специалисты пришли к выводу, что ЧП возникло из-за неверных данных о скорости полёта на индикаторах пилотов. Это было связано с обледенением приёмников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева. Такое сообщение размещено 13 февраля на сайте МАК, пишет RT.

В свою очередь,в эфиревывод МАК раскритиковал.

«Я испытывал этот самолёт, я знаю, что там и как! Не нужно сейчас тупость лётчиков прятать. Для меня МАК не авторитет. Они хоть что-то испытывали?! Мы знаем, что происходило и как происходило, как это бывает. У нас сейчас нет лётчиков. Есть операторы, которые тычут кнопки. Лётчик – это человек, который управляет самолётом сам в соответствии с Воздушным кодексом. Нет сейчас профессионалов. Они добавляют себе нули: не успел родиться, у него уже 13 тысяч часов налётов. Мне чихать на версии [МАК]! Я профессионал, я могу дать оценку! Больше никто», - возмутился Толбоев.

Напомним, Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово 11 февраля. Он должен был прибыть в Орск, однако после взлёта потерпел крушение. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Обломки самолёта обнаружили в Раменском районе Московской области. Сейчас поисковая операция МЧС перешла в завершающую фазу.