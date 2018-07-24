Генерал ФСБ исключил рост круга обвиняемых в деле о госизмене в «Роскосмосе»

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Александр Михайлов рассказал НСН, почему сеть предателей не может быть широкой.

В «Роскосмосе» подтвердили арест только одного сотрудника ЦНИИмаш по обвинению в государственной измене, пишет «РИА Новости». Ранее СМИ сообщали о задержании второго подозреваемого.

«Арестован на сегодняшний день один человек – Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один», — приводит цитату руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко «Газета.ру».

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН объяснил, почему в этом деле невозможно расширение круга обвиняемых.

«Сеть [предателей] по определению не может быть широкой. Потому что, если речь идёт о государственной измене, это исключительно индивидуальное преступление. Его совершает человек, желающий заработать, или на каких-то иных условиях сотрудничающий с противником. Поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то сеть. Этого по определению быть не может, потому что всё-таки космическая сфера всегда сопряжена с повышенным режимом секретности, и людей туда отбирали достаточно тщательно. Так что, думаю, на этом всё и закончится», — заявил Михайлов.

Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша, головного научно-исследовательского института госкорпорации «Роскосмос», Виктора Кудрявцева. Он обвиняется в госизмене. Ему вменяется передача странам НАТО новейших гиперзвуковых технологий России, используемых в оборонной промышленности. В самой госкорпорации утверждают, что утечка данных, о которой идёт речь, произошла ещё в 2013 году.



