Газзаев опроверг вину российских болельщиков в «метрокатастрофе» в Риме

Заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что причиной трагедии стала неисправность техники.

Итальянское издание La Repubblica обвинило российских болельщиков в инциденте, произошедшем в Риме. По мнению издания, россияне прыгали на эскалаторе, что привело к его поломке. Отметим, что такое же мнение выразила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, ссылаясь на заявления очевидцев. По информации агентства ANSA, обрушение эскалатора произошло на метростанции «Репубблика», в результате пострадали 15 болельщиков клуба ЦСКА. В настоящий момент метростанция закрыта, поезда проезжают её без остановки. По последним данным восемь пострадавших в результате инцидента уже выписаны из больницы.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что россияне не имеют никакого отношения к инциденту. По его словам, это уже не первый случай, когда неисправность в итальянском метро приводит к происшествиям (слушайте аудио).

«Наоборот, это были неисправности в эскалаторе. Приводили даже примеры, что уже неоднократно это случалось. К сожалению, там видимо ехало чересчур много народу. Я считаю, что абсолютно никаких нарушений не было. Это неисправность. Я сегодня читал высказывание генерального директора (ПФК ЦСКА) Романа Бабаева, который был и непосредственно сейчас находится там. Поэтому в целом ничего такого нет, просто это неисправность», — объяснил Газза5ев.

Напомним, генеральный директор ПФК ЦСК Роман Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что версия о прыжках фанатов на эскалаторе перед инцидентом «не совсем серьезная». По его словам, сейчас на эту тему много спекуляций. Бабаев выразил надежду на оперативное расследование со стороны итальянских властей. На данный момент, по сообщению российского посольства, установлены личности всех пострадавших при обрушении эскалатора. Среди них есть граждане Украины. Прокуратурой Рима было открыто следственное дело в связи с инцидентом.