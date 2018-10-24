Футбольные болельщики призвали власти Италии оплатить лечение пострадавших в метро россиян

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил НСН, что в инциденте нет никакой подоплеки, и такое может случиться везде.

19 граждан России госпитализированы после происшествия на станции римского метро перед матчем ЦСКА в Лиге чемпионов, уточнили число пострадавших в российском посольстве. Пятеро россиян уже выписаны из больницы. Двое после осмотра медиков решили лечиться дома и не ложиться в больницу. В целом, их состояние не вызывает опасений. Пострадавшие были в многочисленной группе болельщиков, которые ехали на матч ЦСКА с «Ромой». Также есть пострадавшие в инциденте граждане Украины. Итальянские власти выясняют причины произошедшего.

В эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что итальянские власти должны полностью взять на себя обеспечение медицинской помощью пострадавших в инциденте россиян. По его словам, такая история может произойти где угодно (слушайте аудио).

«С учетом резонансности всей этой истории, итальянские власти не будут бросать потерпевших на произвол судьбы, чтобы они один на один разбирались с итальянской системой здравоохранения, выясняли какие виды услуг платные, а какие бесплатные. Я думаю, что даже если у кого-то из пострадавших не было медицинской страховки, которая покроет стоимость медицинских услуг, будет разумно, если итальянская сторона возьмет это на себя. Потому что выход из строя устройства повышенной опасности под названием эскалатор, это может случиться где угодно. Я думаю, здесь нет никакой подоплеки», — заявил Шпрыгин.

Напомним, 25 октября при спуске на станцию метро Repubblica эскалатор ускорил движение, образовалась давка, в которой пострадали почти два десятка человек. Станция располагается на той же ветке, что и Олимпийский стадион, где в тот день проходил матч между ЦСК и «Рома».