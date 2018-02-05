Эксперт: Обыски в Дагестане демонстрируют эффективность Васильева

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Глава НАК в эфире НСН посчитал обыски у чиновников попыткой слома клановых отношений. В то же время депутат ГД призвал не выделять регион из общей системы борьбы с коррупцией.

В доме у временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова 5 февраля проводятся следственные мероприятия. То же самое происходит и у вице-премьеров республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. По данным СМИ, Гамидова уже доставили в ФСБ «для дачи объяснений», сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству республики, центральному аппарату МВД и региональному управлению ФСБ.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН посчитал обыски у чиновников историей по наведению порядка в Дагестане.

«Владимир Абдуалиевич (имеется в виду врио главы республики Владимир Васильев – НСН) пришёл как раз с этой задачей (борьба с коррупцией – НСН), которую он успешно решает, она для него понятна. Он профессионал высочайшего уровня, в том числе и в вопросе противодействия коррупции. Он владеет ситуацией в связи со своей прошлой работой и работой в Госдуме. Конечно, это некая история, связанная с наведением порядка и слома клановых отношений в системе госуправления в Дагестане. Абдулатипов не смог сломать ситуацию, но я не думаю, что к нему будут большие претензии», - отметил собеседник НСН.

В то же времяэфирене стал выделять Дагестан из общей системы борьбы с коррупцией в стране.

«Вряд ли надо искать какие-то особенности по Дагестану. Что касается борьбы с коррупцией, она последовательно проходит по всей стране, а не только в Дагестане. Тому есть много свидетельств», - заключил Валеев.

Напомним, 1 февраля бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к 8 годам заключения за взятку в особо крупном размере. Ранее столько же лет дали бывшему министру экономики РФ Алексею Улюкаеву. Двум чиновникам также выписали многомилионные штрафы.

Врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьеров республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова увезли на самолете в Москву, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных структурах региона.

"Час назад всех четверых (Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова - прим. ТАСС) на самолете увезли в Москву", - сообщил собеседник агентства в полдень.

Представители следствия заявили, что в ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы»



Ранее оперативные мероприятия проводились в здании мэрии Махачкалы по делу арестованного ранее временно отстранённого от должности градоначальника Мусы Мусаева. Также был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. Его обвинили в превышении полномочий, сообщает Ura.ru .