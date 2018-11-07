Экс-глава МВД Куликов не увидел вовзращения «девяностых» в России

Бывший министр внутренних дел в эфире НСН заявил, что преступления будут существовать до тех пор, пока есть люди.

В ночь на 7 ноября в Новой Москве произошла драка со стрельбой. В ней приняли участие около восьми мужчин, четверых уже задержали, сообщает РЕН ТВ . Это не единственный случай со стрельбой, произошедший в течение нескольких дней в столице. Так, 6 ноября неизвестные напали на предпринимателя и похитили у него сумку, в которой было 59 тысяч долларов, пишет АГН «Москва». 3 ноября было совершено покушение на жизнь бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова. Инцидент произошёл на западе Москвы.

Несмотря на участившиеся случаи нападений со стрельбой,в эфиреотказался считать это возвращением «девяностых».

«Я не знаю обстоятельств случившегося. Конечно, никакого возвращения 90-х нет. Есть криминальные разборки, но преступление – это такое же древнее явление. Сколько мы с вами будем существовать, столько и явление это будет существовать. Задача государства, общества и правоохранительных структур – понизить уровень до такой степени, чтобы оно не беспокоило граждан, то есть до социально терпимого уровня. Пока мы не можем так сказать», - считает Куликов.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН, напротив, заявил, что 90-е из России никуда не уходили, а лишь видоизменились. По его словам, стрельба используется в случае «низкого заказа», в противном случае бизнесменам грозит посадка.