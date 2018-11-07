Экс-глава МВД Куликов не увидел вовзращения «девяностых» в России

Бывший министр внутренних дел в эфире НСН заявил, что преступления будут существовать до тех пор, пока есть люди.
В ночь на 7 ноября в Новой Москве произошла драка со стрельбой. В ней приняли участие около восьми мужчин, четверых уже задержали, сообщает РЕН ТВ. Это не единственный случай со стрельбой, произошедший в течение нескольких дней в столице. Так, 6 ноября неизвестные напали на предпринимателя и похитили у него сумку, в которой было 59 тысяч долларов, пишет АГН «Москва». 3 ноября было совершено покушение на жизнь бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова. Инцидент произошёл на западе Москвы.
Несмотря на участившиеся случаи нападений со стрельбой, бывший глава МВД (1995-1998 гг.) Анатолий Куликов в эфире НСН отказался считать это возвращением «девяностых».
«Я не знаю обстоятельств случившегося. Конечно, никакого возвращения 90-х нет. Есть криминальные разборки, но преступление – это такое же древнее явление. Сколько мы с вами будем существовать, столько и явление это будет существовать. Задача государства, общества и правоохранительных структур – понизить уровень до такой степени, чтобы оно не беспокоило граждан, то есть до социально терпимого уровня. Пока мы не можем так сказать», - считает Куликов.
Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН, напротив, заявил, что 90-е из России никуда не уходили, а лишь видоизменились. По его словам, стрельба используется в случае «низкого заказа», в противном случае бизнесменам грозит посадка.