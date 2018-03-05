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В Стамбуле незаконно задержали четверых россиян

5 Марта 2018 в 19:40
В Стамбуле незаконно задержали четверых россиян
Четверо российских туристов задержаны в Стамбуле без предъявления обвинений.
В понедельник, 5 марта, в торговом центре Стамбула были незаконно задержаны четверо россиян из Ростовской области, летевших в Таиланд.

Как сообщила НСН одна из задержанных россиян Наталья Крылова, она с мужем летела рейсом из Ростова-на-Дону в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. В результате транзитных пассажиров из России задержали люди в штатском в одном из торговых центров Стамбула, где россияне коротали время в ожидании своего рейса,и без предъявления каких-либо обвинений, потребовали отдать паспорта и телефоны "для идентификации личности".

Семейная пара из Ростова-на-Дону - Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко, а также двое молодых людей из Волгодонска - Дмитрий Щекин и Денис Ротарь (на фото), в 14:30 мск были задержаны в торговом центре под предлогом проверки документов. Россияне уже несколько часов находятся в полицейском участке и пропустили свой рейс в Бангкок.

По телефону экстренной связи с консульством Российской Федерации в Стамбуле россияне сообщили о задержании российским консульским работникам. По прошествии более чем пяти часов помощи от российских дипломатов не последовало.
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