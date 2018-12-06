Что заставило московского ученика ворваться в школу с ножом

Психиатры в беседе с НСН рассказали, что могло заставить школьника ворваться в класс с ножом.

В России продолжается волна школьных захватов и нападений. Сегодня, 6 декабря, происшествие произошло в одной из московских школ, куда ученик принес нож. Чрезвычайное происшествие случилось в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине. Десятиклассник стал угрожать учителям канцелярским ножом. В учебном заведении была проведена эвакуация преподавателей и школьников. По имеющейся информации, школьник с ножом заперся в одном из классов и начал читать книгу, при попытке приблизиться к нему он угрожает самоубийством.

Позднее в школу пришла мать ученика, психолог и бригада скорой психиатрической помощи. Вскоре с подростком удалось вступить в контакт сотрудникам полиции.

Происшествие активно обсуждается в социальных сетях. Так, в одной из групп дается описание подростка. Сообщается, что школьник был типичным одиночкой. По рассказам одноклассников он был нелюдимый и замкнутый, из-за чего у него складывались напряженные отношения со сверстниками. Так же известно, что с подростком постоянно работал психолог, однако агрессии он никогда не проявлял, поэтому инцидент стал шоком для окружающих. Однако, по мнению президента Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолия Северного, психологи, которые работают в школах, не имеют соответствующей подготовки, чтобы выявить аддитивное поведение у учеников.

«В министерстве здравоохранения уже более 20 лет назад была ликвидирована номенклатурная специальность детского и подросткового психиатра. Но остались должности, которые могут занимать люди, не получившие специального образования. Это объясняется тем, что нет денег на обучение специалистов. Поэтому не приходится говорить, что эта система способна что-то выявить, провести какую-то профилактику, что-то предотвратить», — объяснил НСН психиатр.

Кроме того, известно, что и с родителями у подростка были так же напряженные отношения. При этом школьник живет с матерью и отчимом, который является сотрудником правоохранительных органов. Сам ученик по некоторым данным состоял на учете в психоневрологическом диспансере. При этомв эфирерассказал, что только лишь замкнутый характер подростка не может привести к открытой агрессии. Причина кроется именно в психическом заболевании.

«Причина преступления не в том, что подросток стал замкнутым и потерял друзей. Это говорит о наличии у него психического расстройства. Какого, я пока не буду говорить, но предположения есть. В семьях должны видеть такое начало болезни, когда ребенок потихоньку отходит от всех», — заявил психиатр.

На данный момент ворвавшийся с ножом в школу ученик сдался полиции. Десятиклассник был поставлен на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, после чего стало известно, что его передадут врачам. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что сейчас подросток не представляет угрозы для окружающих.