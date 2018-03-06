Адвокат: Обнародованные в СМИ переговоры пилотов Ан-148 ничего не доказывают

Игорь Трунов объяснил НСН, почему расшифровка переговоров с бортового самописца не имеет юридической ценности.

Расшифровка переговоров капитана разбившегося 11 февраля на взлёте самолёта Ан-148 Валерия Губанова и второго Сергея Гамбаряна обнародована в СМИ. Из нее можно понять, что в последнюю минуту перед катастрофой между пилотами не было взаимопонимания о требуемых для успешного взлета действиях.

Представляющий интересы родственников жертв авиакатастрофы адвокат Игорь Трунов объяснил НСН, почему эта расшифровка не имеет юридической ценности.

«Эти переговоры не выступают такой кардинальной новостью, которая что-то меняет в расследовании этого дела или в части возмещения вреда. Потому что последние 20 лет у нас никогда не было другой версии, кроме вины пилотов. Пилоты у нас виноваты всегда и во всем. Преступление – это всегда умысел. Если умысла не было, то это не может быть преступлением. Поэтому это попытка переложить ответственность должностных лиц, виновных в том, что у нас происходит в авиационной отрасли, на погибших. Это удобная для них история с двух позиций. Во-первых, дело в суд не попадает, и не разбираются подробно все версии. А мы собираем информацию из непонятных источников, которую кто-то опубликовал. Мы делаем вывод из того, что пилоты говорили то-то. А должен быть другой анализ, другая ситуация: в суде эксперты, которые несут надлежащую уголовную ответственность за правдивость своих показаний, приводят те или иные доказательства, которые проверяет суд. Этого не было последние 20 лет. Поэтому веры этим разговорам в СМИ очень мало», - сказал он.

Юрист отметил, что возможная ошибка пилотов не снимает проблему компенсации ущерба.

«Что касается ответственности страховой компании, то она никуда не девается. То же касается ответственности перестраховочных компаний, объема возмещения вреда родственникам погибших. Один вопрос только – оценки стоимости жизни, оценки вреда, который причин гибелью родственников. Здесь ситуация расходится по судебным решениям в России и в других странах. Там компенсации, как правило, кардинально выше. Если в России это будет 10 копеек, то при иностранной подсудности – миллионы долларов», - пояснил собеседник НСН.

Напомним, самолёт Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.