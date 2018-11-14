Война Трампа с «фейковым» CNN дошла до суда

Телекомпания CNN подала в суд на президента США Дональда Трампа и его главных помощников из-за отказа в доступе в Белый дом репортеру Джиму Акосте. В телекомпании считают, что лишение корреспондента постоянного пропуска в Белый дом нарушает первую и пятую поправку к Конституции США, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Глава телекомпании Джефф Цукер отметил в служебной записке своему персоналу, что решение о подаче иска легко не принималось, но в то же время действия Белого дома были беспрецедентными.
Кроме Трампа, в иске CNN в качестве ответчиков указаны пресс-секретарь и глава аппарата Белого дома Сара Сандерс и Джон Келли, а также заместитель директора по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы Рандольф Аллес и сотрудник секретной службы, который забрал пропуск у Джима Акосты в среду, 7 ноября.
заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. В своем заявлении она обвинила CNN в «игре на публику» с помощью иска. Сандерс также отметила, что у телекомпании остается порядка 50 постоянных пропусков в Белый дом и господин Акоста ничем не отличается от других корреспондентов, когда речь идет о первой поправке к Конституции РФ.
Пресс-секретарь Белого дома затем изложила свою версию произошедшего неделю назад инцидента, настаивая на том, что Джим Акоста в «недопустимой и непрофессиональной» манере отказался передавать микрофон другим журналистам после того, как президент Трамп якобы ответил на оба его вопроса.
«Первая поправка к Конституции США не служит одному из более 150 репортеров, который пытается монополизировать пресс-конференцию», — заявила Сандерс, отметив, что Акоста уже не в первый раз «не в подобающей форме» отказывался передавать микрофон своим коллегам.
Поводом для спора CNN с Белым домом стали вопросы Джима Акосты к президенту Трампу о «караване» мигрантов и о «российском вмешательстве». Перепалка произошла на брифинге главы государства по итогам промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Акоста спросил Трампа, почему он постоянно говорит о потоке мигрантов из Гондураса в США и демонизирует их, усиливая страх среди населения. Трамп заявил, что рад притоку людей в страну, но только если они прибывают легально.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже сообщила, что администрация президента США не будет терпеть репортера, который «распускает руки в отношении молодой девушки, которая пытается делать свою работу на посту стажера Белого дома». В своем сообщении Сандерс также отметила, что президент Трамп «верит в свободную прессу, ждет и приветствует жесткие вопросы». CNN и представители других СМИ опровергли заявления о том, что Акоста «распускал руки» в отношении девушки. Стоит отметить, что этих обвинений нет в ответе Сандерс на иск CNN.
Добавим, что на иск CNN к Трампу уже успели отреагировать в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в сообщении в Facebook посоветовала российским журналистам пристально следить за ходом разбирательства.
Напомним, что президент Трамп неоднократно называл CNN «фейковыми СМИ» с «ничтожно низкими рейтингами». В начале октября он пожаловался на то, что многие СМИ, которые он лично считает «фейковыми», ругают его за слишком мягкое отношение к России и чрезмерную жесткость в отношениях с КНДР. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал НСН, как «в эпоху пост-правды, фейковых новостей и альтернативных фактов» отношение Трампа к России стало рычагом давления на него.