Война Трампа с «фейковым» CNN дошла до суда

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Телекомпания подала иск против президента США за отказ в допуске своего корреспондента в Белый дом после вопросов о мигрантах и России.

Телекомпания CNN подала в суд на президента США Дональда Трампа и его главных помощников из-за отказа в доступе в Белый дом репортеру Джиму Акосте. В телекомпании считают, что лишение корреспондента постоянного пропуска в Белый дом нарушает первую и пятую поправку к Конституции США, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Глава телекомпании Джефф Цукер отметил в служебной записке своему персоналу, что решение о подаче иска легко не принималось, но в то же время действия Белого дома были беспрецедентными.

Кроме Трампа, в иске CNN в качестве ответчиков указаны пресс-секретарь и глава аппарата Белого дома Сара Сандерс и Джон Келли, а также заместитель директора по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы Рандольф Аллес и сотрудник секретной службы, который забрал пропуск у Джима Акосты в среду, 7 ноября.

В Белом доме намерены решительно защищать свою правоту, заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. В своем заявлении она обвинила CNN в «игре на публику» с помощью иска. Сандерс также отметила, что у телекомпании остается порядка 50 постоянных пропусков в Белый дом и господин Акоста ничем не отличается от других корреспондентов, когда речь идет о первой поправке к Конституции РФ.Пресс-секретарь Белого дома затем изложила свою версию произошедшего неделю назад инцидента, настаивая на том, что Джим Акоста в «недопустимой и непрофессиональной» манере отказался передавать микрофон другим журналистам после того, как президент Трамп якобы ответил на оба его вопроса.«Первая поправка к Конституции США не служит одному из более 150 репортеров, который пытается монополизировать пресс-конференцию», — заявила Сандерс, отметив, что Акоста уже не в первый раз «не в подобающей форме» отказывался передавать микрофон своим коллегам.Поводом для спора CNN с Белым домом стали вопросы Джима Акосты к президенту Трампу о «караване» мигрантов и о «российском вмешательстве». Перепалка произошла на брифинге главы государства по итогам промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Акоста спросил Трампа, почему он постоянно говорит о потоке мигрантов из Гондураса в США и демонизирует их, усиливая страх среди населения. Трамп заявил, что рад притоку людей в страну, но только если они прибывают легально.