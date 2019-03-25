Востоковед: Военную базу США на Окинаве взорвали из-за экологии

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал в эфире НСН об истоках конфликта.

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной на японском острове Окинава, произошел взрыв. Неизвестные пробрались на территорию военного объекта, повредив часть ограды, и взорвали газовый баллон, подложенный к зданию. С чем может быть связан этот инцидент, в эфире НСН рассказал глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Это происходит в связи с нагнетанием обстановки на Окинаве. Местные жители протестуют против переноса базы Футэмма из города Гинован в местечко Хэноко, на север Окинавы. Эта база принадлежит воздушным силам американского Корпуса морской пехоты, который там расквартирован. Это застарелый спор, потому что эту базу давно требуют вывести за пределы города, потому что со временем взлетно-посадочная полоса оказалась в самой гуще жилых строений. Она доставляет очень много неудобств. Выбрали место на севере, начали строить. Но там вся проблема в том, что взлетно-посадочную полосу необходимо вынести в океан, построить для этого сваи. А это наносит большой ущерб местной экологии. Там совершенно уникальное место. Вокруг этого весь сыр-бор», - пояснил востоковед.

По его словам, местные жители во главе с губернатором требуют прекратить это строительство и вынести базу вообще за пределы Окинавы.

«Американцы упираются. Центральное правительство Японии тоже не хочет, потому что они цепляются за эту базу, за базы на Окинаве, как главный опорный пункт всей военной стратегии Соединенных Штатов в Азии. Оттуда легко доставать проблемные, по мнению японцев и американцев, точки. Это ситуация на Корейском полуострове, растущая военная угроза со стороны Китая. Поэтому, несмотря на то, что на Окинаве все послевоенное время не стихает движение против американских баз, ничего у них не получается. На Окинаву приходится полпроцента японской территории, но там сосредоточено три четверти американских вооруженных сил, расквартированных в Японии. В этой атмосфере растущей напряженности между местным населением и командованием американских военных, которых поддерживает Токио, и произошел этот инцидент», - заключил Кистанов.

Ранее на Окинаве жители города Наго устроили сидячую акцию протеста на дороге, ведущей к строящейся военной базе США.