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Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией по Курилам

14 Февраля 2019 в 10:01
Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией по Курилам
Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией исходя из понимания длительности подготовки к заключению мирного договора. Об этом сообщили источники в правительстве страны. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решился на такой шаг из-за «неосуществимости плана по выходу к рамочному соглашению».

Как пишет Ura.ru, Абэ изначально рассчитывал подписать документ к июньскому саммиту G20 в Осаке.

Но возникшие сложности поставили под сомнение временные рамки, и в японском кабмине сомневаются, что нескольких месяцев хватит для урегулирования всех разногласий.

Еще одной причиной такого решения Абэ является усиление в РФ настроений против того, чтобы передавать Курилы Японии.

План японского премьера решить вопрос по Курилам до сентября 2021 года фактически будет отсрочен. Есть предположение, что возвратом территорий будет заниматься новое руководство страны.

Утро.ру напоминает, что Япония претендует на четыре российских острова Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН предположил, что Токио возобновит разговор об отказе от компенсаций. Однако, по словам эксперта, он не добавит конструктивности и развития диалогу между странами.

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