Востоковед рассказала, откуда потоки оружия поступают к боевикам ИГИЛ

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Востоковед-арабист Марианна Беленькая объяснила НСН, почему, несмотря на оружейное эмбарго, вооружение попадает к террористам в Сирии.

Боевики «Исламского Государства» (террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН) в Сирии продолжают получать поставки оружия извне, несмотря на действующее оружейное эмбарго. Вооружение террористов происходит через полулегальные структуры, а также под покровительством спецслужб отдельных государств. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе обсуждения доклада об угрозе ИГИЛ в Совбезе организации. Текст выступления опубликован на сайте постпредства России при ООН. Отмечается, что какие именно страны являются пособниками террористов, Небензя не уточнил.

Востоковед-арабист Марианна Беленькая в эфире НСН объяснила, что на официальном уровне ни одно государство мира не поддерживает террористов, однако поставки оружия действительно продолжают идти в Сирию через границы с Турцией и Ираком. Поскольку отследить, какая именно группировка получает оружие, практически невозможно, не исключено, что оно может оказаться в руках боевиков. Закрытие таких поставок, по её мнению, во многом бы способствовало решению проблемы.

«На самом деле никому не выгодно официально [спонсировать терроризм]. Сейчас все государства в регионе на официальном уровне занимаются борьбой с “Исламским Государством”. Да, правда, что оружие ещё продолжает поступать, потому что границы не перекрыты, в том числе, границы с Ираком и Турцией. А Турция на определённом этапе поддерживала “Джебхат ан-Нусру” (террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН) или группировки, которые в неё входили. Но это тоже было не на официальном уровне. И через Турцию идёт оружие в поддержку сирийской оппозиции. У кого оно оказывается потом в руках, и какую из этих группировок сирийская оппозиция считает террористами, это открытый вопрос. Та же Турция называет террористами курдов, а сирийское правительство называет ими всю вооружённую оппозицию, с которой прекрасно приезжает на переговоры в Сочи. Естественно, это оружие, поскольку идёт борьба между группировками, оказывается в руках то у одной, то у другой группировки. Если перекрыть полностью поставки из Турции, это, конечно же, решило бы дело», — заметила востоковед.

Помимо этого, по её словам, вооружение идёт из США в помощь курдам, и его дальнейшая судьба также остаётся неизвестной. Кроме этих потоков сохраняются поставки от нелегальных исламских фондов, запрет которых в Саудовской Аравии пока не приводит к должному результату.

«То же оружие поставляется из США, оно оказывается у курдов. Те воюют с вооружённой оппозицией, с протурецкими группировками, с “Исламским Государством”. У кого потом окажется это оружие, тоже не известно. Есть и разные исламские фонды, которые поддерживают различные радикальные структуры, они направляют деньги. Но формально та же Саудовская Аравия борется с этими фондами, запрещает финансирование за пределами государства. Что происходит в других странах залива, не понятно. Фонды всё равно остаются. И остаются нелегальные компании, которым это выгодно, им всё равно, кому продавать оружие», — объяснила Марианна Беленькая.

Добавим, что постпред России в ООН Василий Небензя в своём выступлении также выразил опасение, что ослабление позиций «Исламского государства» позволит поднять голову «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН), которая может препятствовать процессу мирного урегулирования ситуации в Сирии, отмечает RT. В заключение он выразил надежду, что вышеперечисленные проблемы будут обсуждаться на международной конференции по противодействию незаконным поставкам оружия, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.