Востоковед: Протесты в Иране инициировало консервативное руководство

РИА Новости/АР

Президент Института Ближнего Востока Евгения Сатановский в эфире НСН рассказал, кто на самом деле стоял за протестами в Иране.

Иран не стоит на пороге гражданской войны, в стране не предвидится смена власти, а протесты действительно сошли на нет. Такое мнение высказал в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгения Сатановский.

«Иран не стоит на пороге гражданской войны и стоять еще долго не будет. Что касается протестов, то если руководство Корпуса стражей исламской революции заявило, что протестов больше не будет, значит – не будет. КСИР был нейтрален все это время, поскольку протесты, в данном случае, били по президенту Роухани и правительству», - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что массовые протестные акции, охватившие Иран с 28 декабря, инициировались «не американцами, израильтянами или саудовцами, а консервативным руководством, которое не очень довольно было реформистским правительством и лично президентом Роухани».

«Рахбар, при этом, высказался, президента защитил от нападок, но одновременно дал возможность КСИР проявить себя в качестве защитника государственного строя. Больше можно про волнения не говорить. Абсолютно внутрииранская ситуация», - подчеркнул Евгения Сатановский.

Что же касается жалобы, написанной постпредом Ирана при ООН Голям Али Хошроу руководству организации, с просьбой осудить подстрекательство к протестам со стороны США, то она, по мнению востоковеда, никакого эффекта не даст.

«ООН не является структурой, которая что-то вообще рассматривает объективно. Это структура, в которой страны перетягивают одеяло на себя и ничего общего с объективным эта организация не имела, не имеет и иметь не будет, - заключил президент Института Ближнего Востока.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что протесты в Иране давно готовились извне по сирийскому сценарию.

Акции протеста проходили в Иране с 28 декабря. В связи с этим власти страны заблокировали социальные сети. 3 января командующий Корпусом «стражей исламской революции» генерал Мохаммад Али Джафари заявил о поражении мятежников и окончании протестов. В пятницу, 5 января, доступ к Telegram и Instagram в Иране был восстановлен.