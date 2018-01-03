Востоковед: Мятеж в Иране готовился по сирийскому сценарию

РИА Новости

Семен Багдасаров рассказал в эфире НСН, что протесты в Иране были тщательно подготовлены извне и развитие ситуации очень похоже на то, что было в Сирии.

В Иране есть угроза начала гражданской войны. Такое мнение высказал в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров.

«Из 31 провинции Ирана в 30-ти продолжаются беспорядки и спада им нет. В Тегеране собрали большой проправительственный митинг, но это так – постояли, поговорили и все. Если сначала выступления казались стихийными, хотя никогда такими не были, то сейчас протестующие начинают организовываться на местах, создавать различные народные комитеты, которые будут брать власть в свои руки. Это очень напоминает сирийский вариант», - заявил собеседник агентства.

Багдасаров отметил, что ситуация в Иране не приведет к смене власти в стране в том плане, что действующее руководство уйдет, а на его место придет другое. Однако смена власти вполне возможно произойдет на местах.

«Это давно готовящийся вариант мятежа, хорошо отработанный, с опорой не только на иранскую молодежь, но и на некоторых товарищей в руководстве страны, которые «спят и видят», как бы сменить нынешнее религиозное руководство страны. В частности, бывший министр образования и науки, который сделал много того, чего делать не стоило. Это достаточно длительно готовящийся мятеж», - добавил Семен Багдасаров.

Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря. Люди вышли на улицы, митингуя против низких зарплат и высокой безработицы. Власти США официально поддержали протестующих и заявили о намерении созвать СБ ООН по ситуации в Иране. В МИД РФ, в свою очередь, предостерегли Запад от вмешательства во внутренние дела исламской республики.