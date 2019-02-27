Спецпредставитель президента: Россия спасет Таджикистан от боевиков из Афганистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Афганистане (2004—2009 гг.) рассказал НСН опасны ли скопления боевиков на таджикско-афганской границе.

Командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали заявил о скоплении свыше 6 тысяч иностранных боевиков в северных провинциях Афганистана, вплотную граничащих с Таджикистаном. По его словам, в этих приграничных территориях скопилось 16770 боевиков, из которых 6370 - иностранные наемники. Они создали 36 лагерей террористической подготовки, передает «Синьхуа».

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане (2004—2009 гг.), директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов пояснил НСН, что хотя угрозы на границах Таджикистана действительно серьезны, катастрофы можно избежать (слушайте аудио).

«Мы не раз и сами говорили о тревожной ситуации в приграничной с Таджикистаном зоне Афганистана. Та обеспокоенность, которую таджикские власти высказывали, заслуживает самого серьезного внимания, поэтому нам всем надо быть готовыми к любому повороту событий. Вместе с тем, я не думаю, что в настоящий момент такое развитие событие неизбежно. О том, что там скапливаются боевики, не раз говорили, мы об этом знаем и готовимся», — сказал он.

Собеседникнапомнил, что Таджикистан является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.«У этой организации есть устав, со всеми вытекающими последствиями, поэтому, безусловно, все члены ОДКБ, включая Россию, окажут Таджикистану всю необходимую помощь для нейтрализации исходящих оттуда угроз», — отметил Замир Кабулов.Напомним, что ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что боевики «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) массово перебрасываются из Пакистана в Таджикистан, и в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.