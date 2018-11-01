Востоковед опроверг перемещение террористов в Иорданию

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций в эфире НСН рассказал, куда направятся боевики.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ – деятельность запрещена в РФ) может переместиться в Иорданию. Такое мнение выразили американские СМИ. Как удалось выяснить изданию The National Interest, уже около 3 тысяч иорданцев, которые вступили в ряды боевиков, готовы вернуться на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию. Способствовать этому, по мнению аналитиков, будет безработица, слабое управление и нищета в стране.

В свою очередь,в эфиреопровергнул перемещение ИГИЛ на территорию Иордании

«Маловероятен такой сценарий, потому что в Иордании традиционно сильная монархия. Это то общество и то государство, которое совершенно не заинтересованы в появлении таких людей, структур. Если это знают американцы, то это прекрасно знают в самой Иордании. Там очень хорошо работают службы госбезопасности. Думать, что вся эта публика перекочует из Сирии – вряд ли, потому что там они будут под контролем и прямым ударом. Я думаю, что это провокационный материал», - предположил востоковед.

По словам Алексея Малашенко, боевики, скорее, переместятся в Ливию или Афганистан.

«Я думаю, есть куда более удобные территории для “Исламского государства”, где они могут более активно и успешно проявить: Ливия, Сомали, непонятно чем закончится в Афганистане», - отметил Малашенко.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что Иордания захочет превратиться во вторую Сирию. Он также предположил, что новой базой ИГИЛ станет Афганистан.