Ветеран «Альфы»: ИГИЛ в Иордании не станет для России проблемой

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН рассказал о причинах, которые могут помешать террористам обосноваться в Хашимитском королевстве.

Авторы статьи, опубликованной в американском журнале National Interest, заявили, что следующей страной, где могут обосноваться боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН), станет Иордания. В статье отмечается, что страна находится в большой опасности, не смотря на то, что является ключевым союзником Соединенных Штатов по борьбе с боевиками в регионе.

Авторы статьи отмечают, что среди ИГ находится, по меньшей мере, три тысячи граждан Хашимитского королевства. Они находятся в состоянии готовности использовать любой шанс для дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, в случае полного поражения террористов в Сирии, они могут вернуться на родину, в связи с чем будут представлять большую угрозу уже внутри Иордании.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что Иордания, в качестве новой базы ИГИЛ, для России создаст меньше проблем, чем, например, Афганистан.

«Если Иордания способна принять этих бандитов и считает, что в этом государстве можно сделать вторую Сирию это, наверное, будет решение политической власти этого государства. Но я в большей степени сомневаюсь, что Иордания захочет иметь такое же развитие, как и в Сирии. Что меня смущает и волнует, я уже говорил, так это Афганистан. Потому что там вообще никакой власти нет. Американцы там ничего не делают. И талибы (Талибан — террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН) легко договорятся с ИГИЛ о создании каких-то своих единых государственных ресурсов, для того чтобы восстановить ИГИЛ уже в Афганистане. Это для нас очень большая проблема. Если это будет Иордания, то для нас эта проблема будет на много меньше», — рассказал Гончаров.

По его словам, даже точное число террористов, которые еще находятся в Сирии, неизвестно. По подсчетам разведки, оно достигает 70 тысяч. При этом Сергей Гончаров отметил, что реально известно только то, что после победы России основная часть исламских радикалов «разбежалась из Сирии».

«Думаю, никто из экспертов не ответит на вопрос о возможном укрепления ИГИЛ в Иордании с уверенностью. Потому что та ситуация, которая сейчас складывается в Сирии, пока никак не решаема. Думаю, еще долгое время еще не будет решаема. Потому что каждая страна имеет там свои интересы в Сирии. И Россия, и Турция с курдами, и Германия и так далее», — предположил собеседник НСН.

Напомним, ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» угрожают Великобритании. По его словам, террористы из Афганистана вполне могут совершить атаки в Европе, где у них есть единомышленники.