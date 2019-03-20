Востоковед: О содержании послания Путина Асаду можно только гадать

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии рассказал НСН, что темой послания Путина Асаду могла стать любая из проблем, которых у Сирии не мало.

Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание от президента России. Как пишет РИА Новости, это произошло во время переговоров, которые провели министр обороны РФ и сирийский лидер. Отмечается, что главной темой встречи стали совместные усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Собеседники отметили, что Сирии, при поддержке России, удалось добиться в этом значительных успехов.

Также стало известно, что Шойгу и Асад обсудили возвращение беженцев в свои дома и сотрудничество в гуманитарной сфере, а также оказание помощи мирным жителям. При этом министр обороны РФ подчеркнул, что западные страны активно пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

Между тем, содержание послания Владимира Путина Башару Асаду так и осталось неизвестным. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН заявил, что достаточно сложно строить предположения о том, какую именно информацию оно могло содержать.

«Мне сложно что-то конкретное сказать, потому что этого послания не было в прессе. Не буду строить предположения о его темах, поскольку ситуация в Сирии достаточно сложная. Есть противоречия между нашими интересами, иранскими интересами. Кроме того, на территории САР находятся американские, турецкие, британские войска. Часть территории страны, как минимум 1/3, контролируется турками и американцами», - напомнил собеседник НСН.

Также, по словам Семёна Багдасарова, сложная ситуация в Сирии и с экономикой.

«На восстановление, по самым скромным подсчётам, потребуется около 250 миллиардов долларов. А где их брать? Также есть сложности с Израилем, который всячески, в том числе, нас убеждает, чтобы мы посодействовали уходу проиранских формирований. Иранцы, конечно, не собираются идти. Масса интриг на этом фоне. Поэтому, не знаю, какие рекомендации были в этом послании. Но, не решив это, нельзя сказать, что там [в Сирии] дела закончены», - заключил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Напомним, вооруженный конфликт начался в Сирии в 2011 году. Западная коалиция действует на территории арабской республики с 2014 года без официального разрешения Дамаска. Российская военная операция, в свою очередь, проводилась с сентября 2015 года по просьбе сирийских властей.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Между тем, 11 декабря 2017-го во время посещения авиабазы Хмеймим Владимир Путин объявил о завершении боевых действий и выводе российских войск из Сирии. Окончательно операция по выводу завершилась 22 числа.