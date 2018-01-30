Востоковед назвал Конгресс нацдиалога по Сирии показухой

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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН заявил, что встреча в Сочи ничего не изменит.

Более 1,5 тысяч делегатов прибыли в Сочи для участия в Конгрессе национального диалога в Сирии. В то же время стало известно, что делегация сирийской оппозиции отказалась от участия в мероприятии, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции. Во время Конгресса приветствие участникам от президента РФ Владимира Путина зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако во время выступления его прервали выкриками: «Да здравствует Россия» и другими фразами на арабском. В итоге главе МИД РФ пришлось успокаивать участников конгресса.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН назвал мероприятие в Сочи показухой.

«Ничего он (Конгресс – НСН) не изменит, никаким шагом он не станет. Это показушное мероприятие – не более того. На сегодняшний день страна поделена фактически на три части. Часть территорий контролируется Ираном, Россией и правительством в Дамаске, часть – это Федерация Северной Сирии и территории на юго-западе. Если от Федерации Северной Сирии и от юго-запада не прибыли люди, то между кем переговоры? Надо договариваться с теми, кто контролирует эти территории, а не просто собирать большое количество людей», - сказал востоковед.

По словам Семёна Багдасарова, Конгресс проводится на низком профессиональном уровне.

«Мероприятие ни к чему не приведёт: ни к регрессии, ни к прогрессии. Оно проведено на низком профессиональном уровне. В Астане было достигнуто временное перемирие. Изменений в конституции, структурах правительства не будет. Временное перемирие достигнуто, а всего остального не было и не может быть», - уверен эксперт.

Семён Багдасаров не исключил военный переворот в качестве одного из вариантов развития событий.

«Дальнейшие события – продолжение гражданской войны. Я не исключаю, что Федерация Северной Сирии может пойти на военный конфликт с Дамаском. Возможен военный переворот в Дамаске. Я думаю, что многие офицеры недовольны тем, что часть территории страны просто продаётся и отдаётся туркам», - подчеркнул Багдасаров.

Напомним, организаторами Конгресса национальностей выступили Россия, Турция и Иран. В мероприятии также принимают участие делегаты от Египта, Ирака, Иордании, Казахстана, Ливана и стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.