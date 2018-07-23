Эвакуация не удалась. Почти половина «Белых касок» остаётся в Сирии

Внешнеполитические ведомства Канады и США поприветствовали перевоз членов НПО в Иорданию в то время, как ещё 378 человек не смогли выбраться из САР.

Почти половину членов «Белых касок» и их родственников не удалось эвакуировать из Сирии. Всего страну покинули 422 человека, вместо заявленных ранее 800, сообщает France Press со ссылкой на неназванный источник в правительстве Канады. Отмечается, что эвакуировать остальных не удалось из-за «ситуации на местности», в результате которой они попросту не добрались до границы. На данный момент неизвестно, удастся ли провести ещё одну спасательную операцию, так как ситуация в Сирии всё ещё нестабильная.

Ранее страны, которые приняли участие в эвакуации, поблагодарила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Газета.ру . Она также подчеркнула, что члены неправительственной организации являются мужественными добровольцами. Такое сообщение она опубликовала на своей странице в Twitter. Эвакуацию поприветствовали в США. На сайте Госдепа разместили сообщение, в котором высоко оценили роль Израиля в произошедшем, пишет RT.

Напомним, «Белые каски» неоднократно публиковали видеоролики, в которых сообщалось о якобы применении химоружия против мирного населения Сирии. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН посчитал, что теперь их эвакуировали из САР, так как необходимость в провокациях отпала.

«Мы все время грешили на Великобританию, оказалось, что за этим стоит Израиль. Эвакуировали их потому, что количество провокаций уже исчерпано, а необходимости в новых пока нет, видимо», - заявил собеседник НСН.

При этомв эфирепредположил, что неправительственную организацию вывели из Сирии, из-за наметившейся разрядки.

«Ситуация явно потеряла присущую ей ранее остроту. При этом не стоит забывать, что Сирия давным-давно расколота на 4 части. В одном ее месте может происходить разрядка, а в другом – обострение. Но какие-то процессы пошли, посмотрим, к чему они приведут… Почему эвакуацией “Белых касок” было поручено заниматься именно Израилю? Думаю, что это было связано с тем, что Израилю были даны некие гарантии на последней встрече с Владимиром Путиным», - ситает эксперт.

В воскресенье, 22 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разрешил эвакуировать членов «Белых касок» через страну в качестве «гуманитарного жеста». В результате их направили в Иорданию. По его словам с такой просьбой обратились президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие мировые лидеры. В Торонто заявили о желании предоставить убежище 50 членам «Белых касок» и их семьям.