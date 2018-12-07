Военный аналитик назвал условие отказа России от ракеты 9М729

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН назвал глупостью информацию об испытании 9М729 на дальность, нарушающую ДРСМД.

США озвучили России два условия, при выполнении которых Вашингтон откажется от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединённые Штаты настаивают на отказе Москвы от ракеты 9М729, поскольку убеждены, что её дальность стрельбы нарушает соглашение. Об этом во время телефонного брифинга сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По её словам, также Россия может модифицировать ракету, чтобы она соответствовала требованиям.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН претензии США опроверг.

«Это глупость полнейшая. Ракета 9М729 имеет дальность стрельбы, ограниченную 400 километрами или даже 280. Она вписывается в пределы Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дальность 550 километров имеет ракета Х-101, запускаемая с воздушного носителя, она имеет большой диаметр, значительную длину, стартовую массу – 2,6 тонны. Она в пусковую установку “Искандера” не помещается. Кроме того, запускаемая с воздушных носителей ракета не требует установки стартовых ускорителей. Если на неё устанавливать стартовые ускорителей, то вес увеличивается примерно в полтора раза, соответственно, увеличатся размеры. То есть она тем более не сможет быть помещена в наземную пусковую установку», - заверил аналитик.

В то же время Константин Сивков рассказал, в каком случае Москва может пойти на выполнение условия Вашингтона.

«Мы можем отказаться от них раз они так Соединённые Штаты, но тогда США должны убрать с территории Европы пусковые установки МК-41, потому что это грубейшее нарушение договора РСМД. Один из пунктов включает неразвёртывание на территории Европы инфраструктуры, позволяющей применять ракеты средней и меньшей дальности. Установка МК-41 позволяет применять ракеты морского базирования средней и меньшей дальности как в ядерном, так и в обычном снаряжении. Они устанавливаются на кораблях американского флота в массовом порядке. Это установка является многоцелевой. Американцы говорят, что там нет соответствующего математического обеспечения, которое позволяет применять эти ракеты, но сроки его установки очень короткие. Фактически американцы развёртывают инфраструктуру средней и меньшей дальности», - заключил Сивков.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что Россия передала «американской стороне все данные по испытанию ракеты 9М729», что делает претензии США необоснованными. Стоит отметить, что в октябре замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснял, что ракета 9М729 не испытывалась на дальность, которая превышает запрещённую ДРСМД.