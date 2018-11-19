ВМС Аргентины опубликовали фото подлодки «Сан-Хуан». Что случилось с субмариной?

ФОТО: twitter.com/Armada_Arg

В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи с обнаружением пропавшей год назад дизельно-электрической подводной лодки.

В сети опубликованы фотографии затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан». Снимки были опубликованы на официальной странице Военно-морских сил в Twitter. На изображении видно разрушенную часть корпуса подлодки и движущий винт. Пропавшую год назад подлодку обнаружили 17 ноября. В связи с этим в стране был объявлен трёхдневный траур. На ней наблюдается деформация и следы взрыва. ДЭПЛ находится на глубине 800 метров. Её нашли с помощью подводного телеуправляемого аппарата.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал, что разобраться в причинах трагедии можно только после того, как подлодку поднимут на поверхность.

«Дать ответ о причинах гибели лодки может только подъём, подробный осмотр и экспертиза. А подъем любого объекта с грунта - это совершенно уникальная операция. Ни один подъём не похож на другой, уж тем более несравним с подъемом каких-то предметов, не называющихся кораблем. Эта операция требует тщательного проекта, применительно к конкретному кораблю. Любая подводная операция на больших глубинах - это очень финансовоёмкая и наукоёмкая операция. Если такие средства есть у государства и они готовы их потратить на подъём, то Россия с большим удовольствием окажет помощь», - отметил контр-адмирал.

Напомним, ещё в ноябре 2018 годав эфире предполагал , что подлодка могла затонуть на запредельных для неё глубинах.

«Здесь нужно оценить, какие глубины в тех районах, где она должна находиться. Это принципиально важно. Глубины в Атлантическом океане измеряются тысячами метров, на которые подлодка погрузиться не может. Аргентинская подлодка может погружаться на 200-300 метров. Если она находится в районе с такими глубинами и её нет на поверхности, то вероятность того, что она погибла в результате попадания на запредельные глубины очень высокая», - заключил в эфире НСН Попов.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2018 года. На её борту находились 44 человека. Подлодка направлялась из порта «Ушуайя» на базу Мар-дель-Плата. Россия принимала участие в поисково-спасательной операции: к месту ЧП был направлен отряд с телеуправляемым аппаратом, глубоководными аппаратами.