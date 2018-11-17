Контр-адмирал: Без помощи России аргентинцы подлодку не поднимут

Всеволод Хмыров рассказал, что разгадать загадку гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан» без подъема не получится.

Пропавшая год назад в Атлантике аргентинская подлодка «Сан-Хуан» обнаружена. Об этом сообщило командование ВМС Аргентины. Затонувшую субмарину удалось обнаружить на глубине 800 метров при обследовании одной из зон поиска подводным аппаратов компании Ocean Infinity.

Ранее на этой неделе президент Аргентины Маурисио Макри заявлял, что власти страны твердо намерены выяснить причины происшествия. Вот только сделать это без подъема субмарины на поверхность не получится, уверен бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

«Обследование лодки с наружи, после ее покладки на грунт, диагноз вряд ли изменит. Внешний осмотр не даст ответа на вопрос о причине гибели, потому что она была связана с заполнением прочного корпуса и потерей плавучести корабля, - заявил контр-адмирал в эфире НСН. - Дать ответ о причинах гибели лодки может только подъем, подробный осмотр и экспертиза. А подъем любого объекта с грунта это совершенно уникальная операция. Ни один подъем не похож на другой, уж тем более несравним с подъемом каких-то предметов, не называющихся кораблем. Эта операция требует тщательного проекта, применительно к конкретному кораблю. Обследование может дать только рекомендации конструктора при проектировании, каким образом это сделать, как было с «Курском», когда внешнее обследование дало возможность конструкторам разработать проект подъема», - рассказал собеседник агентства.

Контр-адмирал отметил, что найти предмет в океане на глубине – задача очень трудная, поэтому аргентинскую субмарину искали целый год. Что касается осмотра или ревизии «Сан-Хуана», то его Аргентина сможет провести своими силами при помощи бастискафа или глубоководного дрона. А вот поднять лодку с грунта без помощи России вряд ли получится.

«Любая подводная операция на больших глубинах, это очень финансовоемкая и наукоемкая операция. Выполнить проект обследования и так далее, стоит немало средств. Если такие средства есть у государства и они готовы их потратить на подъем, то Россия с большой удовольствием окажет помощь. У нас есть опыт подъема не только такого маленького кораблика, как эта подлодка, но и подводного крейсера типа «Курска». Нужна только воля и возможности самого государства-владельца этого корабля. Пусть только заявят о том, что они хотят это сделать – мы поможем», - заключил контр-адмирал Всеволод Хмыров.

Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы ВМС Аргентины «Ушуайя» в место постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата». Командование лодкой незадолго до исчезновения сообщало о поступлении воды в систему вентиляции и о том, что эру проблему удалось решить. Через несколько часов в районе исчезновения субмарины был слышен взрыв.