Ветеран ФСБ: Главы спецслужб России и США посмотрели в глаза друг другу

Эксперт в эфире НСН рассказал, что интересы США позволили пустить директора Службы внешней разведки в Вашингтон, несмотря на санкции.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал причину своей поездки в США. По его словам, он выполнял профессиональную работу. Так Нарышкин ответил на вопрос журналистов 6 февраля в кулуарах заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия российской академической археологии, сообщает ТАСС.

Ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел» Сергей Кривошеев в эфире НСН рассказал, что в ходе переговоров в Вашингтоне могла быть затронута проблема терроризма.

«Накопилось много вопросов о взаимодействии наших спецслужб с американскими, в том числе в плане разведки. В первую очередь, речь идёт о Сирии, Иране, Турции, сложные регионы (Ближний Восток). Многие вопросы по телефону не обсудишь. Нужно было посмотреть друг другу в глаза и переговорить конкретно по тем или иным видам деятельности в решении тех или иных вопросов, которые угрожают и нам, и американцам. В первую очередь, это терроризм, ну и нераспространение ядерного оружия», - пояснил ветеран ФСБ.

Сергей Кривошеев предположил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения.

«В Конгрессе серьёзные антитрамповские силы собрались. Они делают всё, чтобы сорвать любые договорённости и любое взаимодействие. Они же подписали документы о том, что наложены санкции на руководителей наших спецслужб, в том числе на Нарышкина. Но интересы государства выше, чем санкции, поэтому ЦРУшники и пригласили Нарышкина. Я думаю, эти консультации были полезными для обеих сторон и, я думаю, стороны нашли какие-то точки соприкосновения», - считает Кривошеев.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтон на переговоры, несмотря на санкции, приехали руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Ограничения, которые были введены против них, запрещают этим гражданам России въезжать в Америку. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что санкции могут быть приостановлены в вопросах, которые представляют интересы страны, сообщает «Газета.ру» .