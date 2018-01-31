«Кремлевский доклад» назвали саботажем со стороны Белого дома

Американист Михаил Таратута в эфире НСН заявил, что опубликованный список не разбил российскую элиту, а, напротив, её консолидировал.

Имена в «кремлевском докладе», который был представлен Минфином США накануне, изменились в последний момент. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова эксперта Атлантического совета (Atlantic Council), шведского экономиста и дипломата Андерса Ослунда. Он добавил, что за «подменой» стоит кто-то высокопоставленный, но кто именно — неизвестно. Ослунд отметил, что к тому же чиновник своими действиями «высмеял» работу экспертов, занимавшихся подготовкой «кремлевское досье».

Журналист, американист Михаил Таратута в эфире НСН представил, как минимум, две версии произошедшей «подмены»:

«На самом деле мы не знаем фактов, и можем только предположить, что могло произойти. А потом выдвинуть в связи с этим несколько версий. Первая, на мой взгляд, самая вероятная: поскольку в Америке есть несколько центров силы и власти. И, прежде всего, это – Белый дом и Конгресс, которые находятся в очевидном конфликте. И вполне возможно, что тут произошёл некоторый саботаж со стороны Белого дома и того закона, который был сделан. Формально они его выполнили. Но, по сути, они не ввели те санкции, которые можно было ввести. И Трампа за это очень многие конгрессмены критиковали. Это вот одна такая версия. Но, как мне кажется, Трамп хотел бы реально улучшить отношения с Россией», - отметил собеседник НСН.

Однако, по словам Михаила Татаруты, могут быть и другие ситуации.

«Может быть, пролоббировали? Но могу сказать, что, комментируя визит Сергея Нарышкина, лидер меньшинства в Сенате от демократической партии Чак Шумер заявил, что, по его мнению, Нарышкин приехал в Америку для того, чтобы уменьшить влияние закона о противодействии противникам США. То есть, того списка, о котором идёт речь. К тому же, как мне кажется, вместо того, чтобы разбить российскую элиту, этот список, напротив, её консолидировал. Когда внесли туда всех абсолютно. Пока мы можем гадать: что произошло и почему. Данных пока нет», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, могла ли эта подмена быть выгодна лично Дональду Трампу, собеседник НСН подчеркнул, что американский президент очень не любит менять свои решения. И только под давлением очень серьёзных обстоятельств ему приходится это делать. Но продавить его очень сложно.

«Я считаю, что он действительно хотел улучшить отношения с Россией. И хочет этого до сих пор. Но у него Конгрессом очень связаны руки. Мы видим, что США постоянно предпринимают довольно недружественные шаги. Россия реагирует сдержанно, если, например, не считать высылки дипломатов», - заключил Михаил Таратута.

Отметим, по словам Андерса Ослунда, в своем первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в Конгресс список был изменен.

Накануне Министерство финансов США опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В него были внесены все члены российского правительства. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо него, в список вошло руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет 1 миллиард долларов и более. Всего в списке имена 210 человек.

Между тем, в Минфине США подчеркивают, что представленный список не является санкционным. Никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.