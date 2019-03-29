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В тратах США на вооружение Украины нашли коррупцию и лицемерие

29 Марта 2019 в 11:37
В тратах США на вооружение Украины нашли коррупцию и лицемерие
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ рассказал НСН, как американцы поставляли украинцам устаревшее вооружение.

Соединенные Штаты за пять лет выделили Украине более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрих Пахон «Известиям». По его словам, Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу, но считает препятствием на этом пути территориальный вопрос Крыма.

В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев посчитал лицемерным заявление пресс-секретаря Пентагона.

«Не обходится без доли лицемерия, традиционного не только для западной дипломатии, но и для военно-политических кругов. Классическим примером такого лицемерия стало то, как неоднократно руководство Белого дома заявляло о том, что именно оно победило террористов в Сирии. В таком же формате надо рассматривать такого рода заявления», — сказал он.

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Собеседник НСН добавил, что военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не способствует урегулированию конфликта в стране.

«США с 2014 года оказывали военную поддержку правительству в Киеве. Именно правительству в Киеве, потому что они поддерживали одну из сторон гражданского конфликта, который разыгрался на Украине. Ведь почти восстание в Симферополе (массовые протесты  в феврале 2014 года за выход Крыма из Украины – прим. НСН) явилось зеркальным отражением Майдана. Реакция на Майдан и уход Крыма из состава Украины стало итогом гражданского конфликта именно на Украине. Поэтому эти поставки, конечно, разжигают конфликт в этой стране», — заявил Андрей Суздальцев.

При этом он добавил, что в Киеве рассчитывали на большую помощь Вашингтона и на более активный курс на включение в НАТО, а не только на поставку старого вооружения.

«Конечно, какая-то помощь финансовая осуществлялась, но большей частью это были или корабли, которые подлежали списанию, или некоторые боезапасы. Некоторое обеспечение средствами связи. Радары технические, которые должны были определять источник обстрелов. То есть это оборонительная техника, не наступательная. Но чаще всего это была техника, которая уже была в употреблении. Я думаю, что без коррупции не обошлось с обеих сторон», — заключил собеседник НСН.

Напомним, что в начале марта главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения. Ранее США поставили в Украину противотанковый ракетный комплекс Javelin.
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