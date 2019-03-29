В тратах США на вооружение Украины нашли коррупцию и лицемерие

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ рассказал НСН, как американцы поставляли украинцам устаревшее вооружение.

Соединенные Штаты за пять лет выделили Украине более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрих Пахон «Известиям». По его словам, Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу, но считает препятствием на этом пути территориальный вопрос Крыма.

В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев посчитал лицемерным заявление пресс-секретаря Пентагона.

«Не обходится без доли лицемерия, традиционного не только для западной дипломатии, но и для военно-политических кругов. Классическим примером такого лицемерия стало то, как неоднократно руководство Белого дома заявляло о том, что именно оно победило террористов в Сирии. В таком же формате надо рассматривать такого рода заявления», — сказал он.