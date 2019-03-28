В США заявили о начале настоящего «российского дела»

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, замешанный в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговоре кампании Трампа с Москвой, заявил, что настоящее «российское расследование» только начинается, сообщает НСН со ссылкой на Hill.TV.

«То, что произошло в прошедшие выходные, на самом деле является просто второстепенным шоу. Настоящее расследование российского дела начинается сейчас», - сказал Картер Пейдж, ссылаясь на оглашение краткого отчета об итогах расследования Мюллера, представленных Конгрессу генпрокурором Уильямом Барром в воскресенье, 24 марта.

Экс-советник штаба Трампа упомянул попытки возглавляемого республиканцами Юридического комитета Сената США расследовать действия ФБР в деле о почтовом сервере экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и происхождение «российского дела» под руководством Мюллера.

«Есть некоторые преступники, которые показали абсолютно недобросовестное поведение. Люди в правительстве, а также в [Демократическом национальном комитете], который финансировал это, и многие их оперативники и высокооплачиваемые консультанты. За кулисами происходило множество денежных потоков, и поэтому мы снова в самом начале этого расследования», - сказал Картер Пейдж.

В октябре прошлого года Пейдж заявил, что подал иск о клевете против Национального комитета Демократической партии (DNC) по поводу досье, составленного бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом. В документе утверждалось, что Пейдж общался с русскими во время предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр рассказал об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и якобы сговоре Трампа с Москвой. Из представленного генпрокурором краткого отчета стало известно, что Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал это заключение Мюллера ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.